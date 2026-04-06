Британское наследие и европейский триумф: OMODA & JAECOO официально в Азербайджане

На автомобильном рынке Азербайджана произошло событие, которое обещает в корне изменить расстановку сил в премиальном и среднеразмерном сегментах SUV. В отеле JW Marriott Absheron состоялась грандиозная презентация брендов OMODA & JAECOO (O&J), ознаменовавшая официальное вступление самого быстрорастущего автомобильного холдинга мира на наш рынок.

Не просто «еще один бренд»: ДНК Jaguar Land Rover

В отличие от многих конкурентов, OMODA & JAECOO не просто следует за трендами, а создает их, опираясь на колоссальный инженерный фундамент. Главным козырем брендов стало глубокое техническое сотрудничество с легендарным концерном Jaguar Land Rover.

Масштаб партнерства подтверждается историческим фактом: Jaguar Land Rover получил лицензию на использование платформы, на которой построен JAECOO J7, для производства своей культовой модели Freelander. Инженерную команду JAECOO возглавляет бывший главный инженер Jaguar Land Rover, что гарантирует эталонную управляемость и проходимость. Как заявили представители бренда в Азербайджане: «Наша инженерная ДНК едина с самыми престижными люксовыми внедорожниками мира».