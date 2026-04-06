Британское наследие и европейский триумф: OMODA & JAECOO официально в Азербайджане

На автомобильном рынке Азербайджана произошло событие, которое обещает в корне изменить расстановку сил в премиальном и среднеразмерном сегментах SUV. В отеле JW Marriott Absheron состоялась грандиозная презентация брендов OMODA & JAECOO (O&J), ознаменовавшая официальное вступление самого быстрорастущего автомобильного холдинга мира на наш рынок.
Не просто «еще один бренд»: ДНК Jaguar Land Rover
В отличие от многих конкурентов, OMODA & JAECOO не просто следует за трендами, а создает их, опираясь на колоссальный инженерный фундамент. Главным козырем брендов стало глубокое техническое сотрудничество с легендарным концерном Jaguar Land Rover.
Масштаб партнерства подтверждается историческим фактом: Jaguar Land Rover получил лицензию на использование платформы, на которой построен JAECOO J7, для производства своей культовой модели Freelander. Инженерную команду JAECOO возглавляет бывший главный инженер Jaguar Land Rover, что гарантирует эталонную управляемость и проходимость. Как заявили представители бренда в Азербайджане: «Наша инженерная ДНК едина с самыми престижными люксовыми внедорожниками мира».
Экспортный стандарт: Только для мировых рынков
Уникальность OMODA & JAECOO заключается в том, что эти автомобили не продаются на внутреннем рынке Китая. Бренды созданы исключительно для экспорта, что с первого дня диктует соответствие самым жестким мировым протоколам безопасности.
-
Euro NCAP (Европа) и ANCAP (Австралия): все модели спроектированы для получения высшего балла.
-
Модели JAECOO уже подтвердили свой статус, получив максимальные 5 из 5 звезд в краш-тестах Euro NCAP.
Европейская экспансия и успех в Британии
Азербайджан подключается к глобальной сети O&J, которая уже охватывает 16 стран Европы. О серьезности амбиций говорит статистика: в начале 2026 года бренд установил рекорд в Великобритании, став лидером розничных продаж в январе. Сегодня география присутствия холдинга насчитывает уже 64 международных рынка.
Модельный ряд: От футуризма до бизнес-класса
На презентации в Баку была представлена официальная линейка, адаптированная для нашего региона:
-
JAECOO J8: Флагманский SUV «бизнес-класса». Сочетание адаптивной подвески и премиального технологического пакета для тех, кто не привык к компромиссам.
-
JAECOO J7: Интеллектуальный внедорожник с системой ARDIS (система интеллектуального вождения для любых дорожных условий) и 7 режимами движения, готовый покорить любой ландшафт Азербайджана.
-
OMODA C5: Икона футуризма. Кроссовер, воплощающий концепцию «Art in Motion» (Искусство в движении), уже ставший глобальным хитом среди ценителей технологий.
-
OMODA C7: Новое слово в экосистеме «O-Universe». Агрессивная эстетика и интеллектуальный салон, переосмысляющий понятие современного SUV.
Гарантия и доступность
Уверенность производителя в качестве подтверждается беспрецедентными условиями: на все модели предоставляется официальная гарантия 7 лет или 200 000 км пробега.
Познакомиться с новинками, пройти тест-драйв и ощутить философию «O-Universe» можно в шоуруме официального дистрибьютора — компании IMOTORS MMC по адресу: проспект Бабека, 38A.
Для справок: * Короткий номер: *8887
-
Сайт: www.omodajaecoo.az
OMODA & JAECOO — это новая энергия и новая экология мобильности, объединяющая европейские стандарты с футуристичным стилем жизни.