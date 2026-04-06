Немцы возмущаются новым законом

В Германии вызвал возмущение закон о модернизации военной службы, который вступил в силу еще 1 января. В частности, причиной недовольства стал пункт, согласно которому мужчины до 45 лет не могут без разрешения вооруженных сил выехать из страны более чем на три месяца, пишет The Guardian.

Новый закон направлен на укрепление немецкой армии и требует от всех мужчин в стране от 17 лет заполнить анкету, с помощью которой можно оценить их пригодность к службе в вооруженных силах. В то же время призыва на военную службу документ не предусматривает.

Ранее министр обороны Германии уже заявлял, что, если «модернизированная» модель не привлечет достаточно новобранцев, парламент будет вынужден обсудить восстановление обязательной военной службы.

На новый закон до прошлой недели никто не обращал особого внимания. Однако потом СМИ сообщили, что согласно документу, мужчины 17-45 лет должны подать заявку в Бундесвер, чтобы получить разрешение выехать из страны более чем на три месяца. В издании объяснили, что этот пункт потенциально может повлиять на миллионы граждан Германии, которые отправляются за границу по разным причинам.

Это вызвало взволнованное освещение в СМИ в стране, где изменения в политике военной службы уже привели к уличным протестам школьников. Последние тоже подпадают под новые требования закона. Министерство обороны подтвердило требование, о котором впервые сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Представитель министерства заявил, что новое законодательство разработано для установления рамок для призыва на военную службу, если это необходимо. А для этого, мол, необходимо знать местонахождение потенциальных призывников в случае крайней необходимости.

«Согласно формулировке закона, мужчины в возрасте от 17 лет обязаны получить предварительное одобрение соответствующего центра карьеры Бундесвера для пребывания за рубежом продолжительностью более трех месяцев», - сказали в вооруженных силах.

Эта политика требует разрешения на пребывание за границей в течение длительного периода даже вне кризисных ситуаций, что восстанавливает правило, которое действовало много лет. Однако министерство заявило, что это правило остается в основном без последствий для этих мужчин.

«Это положение уже применялось во время холодной войны и не имело практического значения; в частности, оно не подпадает под санкции», - сказал спикер.

Министерство обороны не сообщило, сколько людей обратилось с просьбой о разрешении в этом году.

Представитель отметил, что одобрение периодов пребывания за рубежом будет обычным делом, если в стране не будут вводить воинскую обязанность. А Германия в таком случае не столкнется с чрезвычайной ситуацией в области безопасности.

«Мы уточним с помощью административных правил, что разрешение считается предоставленным, если военная служба является добровольной. Поскольку военная служба, согласно действующему законодательству, базируется исключительно на добровольном участии, такие разрешения, в принципе, необходимы», — отметили в Минобороны.

Представитель заявил, что исключения из требования о разрешении будут широко ограничиваться, «частично для того, чтобы избежать лишней бюрократии».

Эта политика имеет целью найти к 2035 году достаточное количество добровольцев для увеличения численности военнослужащих до 460 тысяч. Предполагается, что из них 260 тысяч будут действующие военные, еще 200 тысяч — резервисты. Сейчас в Германии 182 тысячи действующих военных и чуть менее 50 тысяч резервистов. Обязательную военную службу в стране приостановили в 2011 году.

В стране еще в прошлом году заявляли о том, что могут вернуться к всеобщей воинской обязанности, если количество желающих служить в армии окажется недостаточным. Возможное возобновление призыва означало бы радикальную смену политического курса на фоне растущей угрозы со стороны России и все большего беспокойства относительно надежности гарантий безопасности со стороны США при президентстве Дональда Трампа.