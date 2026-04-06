В Азербайджане уравняют зарплаты мужчин и женщин

В Азербайджане предлагается усилить ответственность работодателей. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс обсуждаются в Милли Меджлисе.

Согласно проекту, работодатели будут обязаны обеспечивать равную оплату не только за одинаковую, но и за равноценную работу — независимо от пола сотрудника.

Предполагается, что оценка «равной ценности» труда будет определяться с учетом условий работы, характера функций и квалификационных требований.

Изменения направлены на устранение гендерного неравенства в оплате труда и приведение законодательства в соответствие с международными обязательствами.