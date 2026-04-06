США призвали Израиль подождать: аш-Шараа разберется с «Хезболлой»

США попросили Израиль отложить удар по контрольно-пропускному пункту аль-Маснаа на сирийско-ливанской границе после объявления эвакуации, сообщает радиостанция Kan.

По данным источников, США обратились к израильским властям с просьбой отложить атаку «по политическим причинам» и предоставить решение вопроса сирийским силовым структурам. Правительство Сирии во главе с Ахмедом аш-Шараа, как утверждается, передало через американскую сторону, что самостоятельно противодействует «Хезболле» и пресекает контрабанду оружия из Сирии в Ливан.

В ЦАХАЛе ранее заявляли, что «Хезболла» использует этот переход и прилегающую дорогу M30 в военных целях. Армия готовилась к нанесению удара. Представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи опубликовал обращение с призывом к жителям и государственным служащим покинуть район аль-Маснаа.

После предупреждения сирийское управление пограничного контроля и таможни объявило о временном закрытии КПП. Ведомство заявило, что пункт, известный на сирийской стороне как Джедейдет-Ябус, «предназначен исключительно для гражданского транзита».

Сирийские власти также подчеркнули, что объект не используется в военных целях и на его территории отсутствуют вооруженные формирования.

По информации ближневосточных СМИ, Дамаск по каналам взаимодействия с Белым домом передал дополнительные разъяснения, после чего Вашингтон выступил с просьбой не наносить удар.

Ранее Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирия пыталась вести как прямые, так и непрямые переговоры с Израилем и добилась прогресса, однако израильская сторона изменила позицию. При этом он отметил, что Дамаск намерен предотвращать контрабанду оружия через свою территорию.