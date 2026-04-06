Очередные 100 000 манатов выигрыша от Kontakt

Продолжают поступать радостные новости от выигрышной кампании сети магазинов Kontakt «Брось гоша, забери до 100 000 AZN». Так, в рамках очередного финала, проведенного сетью, еще два клиента стали обладателями главного денежного приза в размере 100 000 AZN.
Несколько дней назад на финальном мероприятии, прошедшем в Gənclik Mall, наблюдался значительный ажиотаж - ведь ни много ни мало 40 финалистов стремились выбросить выбранный ими дубль.
Первую большую радость дня испытала домохозяйка Айтекин Абдуллаева. Она присоединилась к кампании, приобретя пылесос в магазине Kontakt в Масазыре. В момент, когда выбранный ею дубль выпал на столе, ее реакция «что сейчас произошло?» стала по-настоящему запоминающимся моментом. Сама Айтекин ханым поделилась своими эмоциями так:
«Я просто купила пылесос, чтобы облегчить себе домашние дела. Даже во сне не могла представить, что пылесос за 155 манатов принесет мне такие деньги. Когда выпал дубль, я на мгновение подумала: неужели это действительно те самые цифры, которые я назвала?! Теперь, наверное, не пользоваться этим пылесосом буду, а выставлю его дома как экспонат», - смеется она.
Другой звездой финала стал Турал Садыгзаде. Приобретя в Kontakt iPhone 17 Pro Max, Турал бей не только выбрал одну из самых актуальных моделей на рынке смартфонов, но и сам определил свой счастливый дубль. В тот момент, когда выбранный им дубль выпал, он стал вторым победителем дня.
«Честно говоря, когда шел бросать кубики, я очень спешил. Даже когда мне позвонили и пригласили на финал, я сказал, что у меня в тот день есть другие дела и, если получится, приду. Очень хочу вложить эти деньги в образование своего ребенка», - отмечает победитель.
Таким образом, очередной финал кампании «Брось гоша, забери до 100 000 AZN» запомнился сразу двумя счастливыми историями. А для интересующихся отметим, что выигрышный марафон продолжается в том же темпе и с тем же призовым фондом.
Особо отметим, что в этом году ключевым отличием кампании «Брось гоша, забери до 100 000 AZN» является предоставленная клиенту свобода выбора. Здесь выигрыш определяется не случайным числом, а самим выбором участника. Более того, правила этого года стали еще выгоднее: суммы, выигранные на этапах до финала, ни при каких условиях не аннулируются и остаются у клиента.
Подробную информацию об условиях можно получить по ссылке.