Очередные 100 000 манатов выигрыша от Kontakt

Продолжают поступать радостные новости от выигрышной кампании сети магазинов Kontakt «Брось гоша, забери до 100 000 AZN». Так, в рамках очередного финала, проведенного сетью, еще два клиента стали обладателями главного денежного приза в размере 100 000 AZN .

Несколько дней назад на финальном мероприятии, прошедшем в Gənclik Mall, наблюдался значительный ажиотаж - ведь ни много ни мало 40 финалистов стремились выбросить выбранный ими дубль.

Первую большую радость дня испытала домохозяйка Айтекин Абдуллаева. Она присоединилась к кампании, приобретя пылесос в магазине Kontakt в Масазыре. В момент, когда выбранный ею дубль выпал на столе, ее реакция «что сейчас произошло?» стала по-настоящему запоминающимся моментом. Сама Айтекин ханым поделилась своими эмоциями так:

«Я просто купила пылесос, чтобы облегчить себе домашние дела. Даже во сне не могла представить, что пылесос за 155 манатов принесет мне такие деньги. Когда выпал дубль, я на мгновение подумала: неужели это действительно те самые цифры, которые я назвала?! Теперь, наверное, не пользоваться этим пылесосом буду, а выставлю его дома как экспонат», - смеется она.