Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Иран пропускает кого пожелает

11:37

15 судов прошли через Ормузский пролив с разрешения Ирана за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское издание Fars в телеграм-канале.

«Тем не менее статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходит на 90% меньше судов, чем до начала атак на Иран», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что трафик танкеров через пролив сократился более чем на 90%, заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, передал Al Hadath.

5 апреля президент США Дональд Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. Он также пригрозил исламской республике, что седьмое число может стать «Днем электростанций» и «Днем мостов». Если водная артерия останется закрыта, Иран «будет жить в аду», написал Трамп.

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ).

25 марта Иран разрешил проходить через блокированный Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает «дружественными». Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. 5 апреля Bloomberg сообщил, что исламская республика также открыла доступ судам Ирака.

30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил, что Тегеран примет «законопроект», согласно которому проход через пролив станет платным.

Украинская армия отбрасывает россиян к границе
Украинская армия отбрасывает россиян к границе
Экс-президент Ирана предлагает воспользоваться шансом
Экс-президент Ирана предлагает воспользоваться шансом
Алиев в Грузии
Алиев в Грузии фото; обновлено 11:58
Иран пропускает кого пожелает
Иран пропускает кого пожелает
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
Командующий авиацией Северного флота погиб в Крыму
Командующий авиацией Северного флота погиб в Крыму
Убили главу разведки КСИР
Убили главу разведки КСИР фото; обновлено 11:47
США призвали Израиль подождать: аш-Шараа разберется с «Хезболлой»
США призвали Израиль подождать: аш-Шараа разберется с «Хезболлой»
Горит один из крупнейших нефтеналивных терминалов России
Горит один из крупнейших нефтеналивных терминалов России видео
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Украинская армия отбрасывает россиян к границе
Украинская армия отбрасывает россиян к границе
12:17 63
Экс-президент Ирана предлагает воспользоваться шансом
Экс-президент Ирана предлагает воспользоваться шансом
12:10 246
Алиев в Грузии
Алиев в Грузии фото; обновлено 11:58
11:58 2540
Иран пропускает кого пожелает
Иран пропускает кого пожелает
11:37 712
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 3193
Командующий авиацией Северного флота погиб в Крыму
Командующий авиацией Северного флота погиб в Крыму
11:18 1232
Убили главу разведки КСИР
Убили главу разведки КСИР фото; обновлено 11:47
11:47 4794
США призвали Израиль подождать: аш-Шараа разберется с «Хезболлой»
США призвали Израиль подождать: аш-Шараа разберется с «Хезболлой»
10:44 1375
Горит один из крупнейших нефтеналивных терминалов России
Горит один из крупнейших нефтеналивных терминалов России видео
10:20 1884
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
Сирийцы напали на посольство ОАЭ. Их арестовали
09:53 1516
Иран бомбит телевидение ОАЭ
Иран бомбит телевидение ОАЭ
09:41 2170
