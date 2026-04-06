Иран пропускает кого пожелает

15 судов прошли через Ормузский пролив с разрешения Ирана за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское издание Fars в телеграм-канале.

«Тем не менее статистика свидетельствует о том, что через Ормузский пролив все еще проходит на 90% меньше судов, чем до начала атак на Иран», — сказано в сообщении.

Ранее о том, что трафик танкеров через пролив сократился более чем на 90%, заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни, передал Al Hadath.

5 апреля президент США Дональд Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив. Он также пригрозил исламской республике, что седьмое число может стать «Днем электростанций» и «Днем мостов». Если водная артерия останется закрыта, Иран «будет жить в аду», написал Трамп.

После начала военной операции США и Израиля Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив. До начала боевых действий через него проходило 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа (СПГ).

25 марта Иран разрешил проходить через блокированный Ормузский пролив судам из стран, которые Тегеран считает «дружественными». Среди них Россия, Индия, Китай и Пакистан. 5 апреля Bloomberg сообщил, что исламская республика также открыла доступ судам Ирака.

30 марта член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Алаэддин Боруджерди сообщил, что Тегеран примет «законопроект», согласно которому проход через пролив станет платным.