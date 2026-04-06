В Сиязани обрушился мост

Сегодня в утренние часы в результате внезапного селя, вызванного непрекращающимися дождями, смыло часть моста на автомобильной дороге Сиязань-Машриф. В результате было нарушено транспортное сообщение с окрестными районами.

В Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили haqqin.az, что наводнение смыло часть моста через реку Гильгильчай на 11-м километре дороги. В настоящее время в этом районе принимаются меры безопасности.

Водителям пришлось использовать дорогу Алханлы, которая ответвляется от 115-го километра государственной пограничной дороги Баку-Губа-Российская Федерация.