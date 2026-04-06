Экс-президент Ирана предлагает воспользоваться шансом

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сыгравший ключевую роль в заключении ядерной сделки 2015 года, предложил условия для прекращения войны с США и Израилем. Соответствующая статья опубликована в журнале Foreign Affairs.

Зариф, не имеющий официального поста, но пользующийся влиянием в иранском истеблишменте и помогавший избранию президента-реформатора Масуда Пезешкиана, пишет, что Тегеран «явно выигрывает» войну. Тем не менее он предлагает Тегерану «ввести ограничения на свою ядерную программу и вновь открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение всех санкций».

«Это сделка, которую Вашингтон раньше не принял бы, но теперь может согласиться», — отмечает Зариф.

При этом в статье он позволяет себе резкие высказывания в адрес ближайшего окружения Дональда Трампа, называя его друга Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера «полностью некомпетентными как в геополитике, так и в ядерных технических вопросах».