Украинская армия отбрасывает россиян к границе

Украинские военные отбросили россиян к северу от села Амбарное вблизи государственной границы в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState в Telegram.

«Силы Обороны Украины восстановили контроль вблизи Амбарного», - говорится в сообщении.

По данным DeepState, украинцы продвинулись более чем на 3 км в направлении государственной границы и вернули контроль над лесным массивом севернее села Амбарное в Великобурлукской общине в Купянском районе.

Отмечается, что успешную операцию по уничтожению российских войск в лесах вблизи Амбарного и зачистки данной территории провели подразделения 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Также украинским военным удалось остановить продвижение россиян в направлении от села Меловое до села Хатнее в районе Амбарного.