Пхеньян отвернулся от Тегерана

По данным южнокорейской разведки, Северная Корея, возможно, пытается дистанцироваться от Ирана, желая сохранить пространство для дипломатии перед возможным саммитом президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в мае.

Примером этого может служить то, что Пхеньян не направил соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и не поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост лидера, обратил внимание депутат Пак Сон Вон, присутствовавший на парламентском брифинге, организованном Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи.