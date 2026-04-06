Завершились соревнования по парусному спорту Sailing Point Easter Regatta 2026

В словенском городе Портороже подведены итоги международных соревнований по парусному спорту Sailing Point Easter Regatta 2026. Спортсмены Федерации водных видов спорта Азербайджана (ASİNF) также были представлены на регате.

Из членов нашей команды Камал Баширли добился успешного результата в своей возрастной категории в «Золотой» группе. Эмель Мамедли, Фуркан Мустафаев и Сема Мансурзаде вели борьбу в «Серебряной» группе, Амира Байрамова — в «Бронзовой» группе, а Амин Джалилзаде — в «Изумрудной» группе.

Для ознакомления с результатами: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/14237/event