Почему Россия не может защититься от украинских дронов?

В течение последних двух недель Силы обороны активизировали свою кампанию по нанесению ударов дальнобойными дронами по нефтяной инфраструктуре, которую РФ не может должным образом защитить. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики отмечают удары в ночь с 4 на 5 апреля по крупному порту экспорта нефти Приморск в Ленинградской области. ISW отмечает, что речь идет о системной кампании таких атак, поскольку в предыдущие две недели Силы обороны атаковали как минимум восемь объектов нефтяной и оборонной инфраструктуры РФ.

«Ограниченность доступных российских средств противовоздушной обороны и трудности, связанные с защитой крупных инфраструктурных объектов на расстоянии тысяч километров, препятствуют усилиям Кремля по защите от украинских ударов на большом расстоянии», - отмечают аналитики.

Они добавляют, что украинские войска атаковали различные цели на территории РФ на расстоянии более 1700 километров друг от друга - от Приморска и Усть-Луги в Ленинградской области до Уфы в Республике Башкортостан.

«Украинские войска наносили удары по некоторым из этих целей неоднократно в течение этого периода. Но географическая разбросанность и большие размеры объектов, вероятно, препятствуют усилиям российской противовоздушной обороны», - добавляют аналитики.