Бибиэйбатское шоссе частично перекрыто: риск оползня

На одной из главных дорог Баку – Бибиэйбатском шоссе из-за непрекращающихся проливных дождей возникла угроза оползней. Движение по дороге частично ограничено. В связи с этим пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел выступили с совместным заявлением.

В заявлении говорится, что в результате проливных дождей существует риск оползней в районе Бибиэйбатского шоссе. Учитывая сложившуюся ситуацию, движение транспортных средств по указанной дороге временно ограничено для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Водители смогут использовать в качестве альтернативы старое Сальянское шоссе, проехав через «20-й участок». В настоящее время ситуация на этом участке под контролем, здесь совместно с соответствующими структурами принимаются необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения безопасного движения по дороге.

Напомним, ранее и в поселке Патамдар существовала угроза оползня.