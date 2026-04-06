Женщина после родов: советы специалиста Минздрава

Послеродовой период (заложение или пуэрперальный период) — чувствительный этап восстановления, имеющий большое значение как с физической, так и с психологической точки зрения для организма женщины после родов. В этот период правильный уход, питание и соблюдение медицинских рекомендаций играют важную роль для будущего здоровья.
Чтобы разъяснить наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме и объяснить распространённые заблуждения, мы побеседовали с акушером-гинекологом Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Нигяр Садыговой.
— Нигяр ханум, сегодня наша тема — восстановление женщины в послеродовом периоде. Прежде всего, что такое послеродовой период?
— Послеродовой период — это шестинедельный (42-дневный) этап восстановления, в течение которого организм женщины постепенно возвращается к физиологическому и психологическому состоянию, которое было до беременности. В этот период органы и системы, изменившиеся во время беременности и родов, проходят процесс обратной адаптации. Послеродовой период — это не только этап физического заживления, но и важное время, когда женщина адаптируется к роли матери, а также происходит восстановление эмоционального и гормонального баланса. Важно отметить, что процесс восстановления в разных органах происходит с разной скоростью. Некоторые системы нормализуются быстрее, другие — за более длительное время. Клинически послеродовой период делится на три этапа. Очень ранний послеродовой период охватывает первые 24 часа после родов — в это время особенно внимательно контролируются жизненные показатели женщины, риск кровотечения и общее состояние. Ранний послеродовой период — это первая неделя после родов; в это время наблюдается сокращение матки, гормональные изменения и начало выработки молока. Поздний послеродовой период охватывает оставшиеся 5 недель, в течение которых продолжается восстановление половых органов, гормональной системы и общего физического состояния. Обычно половые органы возвращаются к нормальному состоянию в течение 6 недель.
Восстановление менструального цикла напрямую зависит от того, кормит ли женщина грудью. У большинства женщин, не кормящих грудью, менструация возобновляется к концу послеродового периода. У кормящих женщин из-за высокого уровня пролактина, гормона, отвечающего за выработку молока, менструация может задерживаться на 6 месяцев и более. Это физиологическое явление и не должно расцениваться как признак заболевания.
— Как происходит восстановление женщины после родов?
— Самое главное и первое изменение после родов — это возвращение матки к прежнему размеру, то есть её сокращение (инволюция). Матка, значительно увеличившаяся во время беременности, начинает сокращаться сразу после родов и постепенно уменьшается день ото дня. Этот процесс помогает уменьшить послеродовое кровотечение и возвращает организм к прежнему анатомическому состоянию. Нормальное сокращение матки считается одним из главных показателей благополучного течения послеродового периода. Во время беременности матка увеличивается примерно в 20 раз, но после родов быстро начинает уменьшаться. Сразу после рождения ребёнка она уменьшается примерно до размера, соответствующего 20-й неделе беременности, и весит около 1 кг. К концу первой недели её размер соответствует 12-недельной беременности, а через 6 недель она возвращается к размеру, который был до беременности.
В нашем организме нет другого органа, который так сильно увеличивался бы по весу и объёму, а затем сокращался. Эта особенность матки до сих пор удивляет научный мир и пока полностью не объяснена с научной точки зрения.
Сразу после родов сила сокращений матки бывает даже больше, чем во время самих родов. Эти боли могут продолжаться 2–3 дня. У повторнородящих (мультипар) они ощущаются сильнее. В первые 12 часов сокращения наиболее частые и интенсивные, после чего их частота и сила постепенно уменьшаются.
Шейка матки, которая во время родов раскрывается до 10 см и становится тонкой, как бумага, через неделю сужается примерно до 1 см. У женщин после естественных родов шейка матки приобретает плоскую форму, а не круглую. Полное заживление шейки матки занимает 6 недель. Влагалище, сильно растянувшееся во время родов, постепенно заживает, и к концу 3-й недели послеродового периода возвращается в нормальное состояние. Мышцы живота и тазового дна, растянутые во время беременности, сокращаются через 6 недель, после чего рекомендуется начинать физическую активность. Изменения в системе кровообращения, эндокринной и других системах также нормализуются к концу 6-й недели.
— Какие проблемы могут возникнуть в послеродовом периоде?
— Послеродовой период — это интенсивный этап восстановления организма женщины, поэтому в это время возможно появление определённых проблем со здоровьем. Первые часы и дни после родов требуют особенно тщательного контроля. Именно поэтому женщина должна находиться под медицинским наблюдением как минимум 24 часа: регулярно измеряется артериальное давление, внимательно отслеживается объём кровотечения. Такой контроль позволяет выявить возможные осложнения на ранней стадии.
Одна из частых проблем послеродового периода — влагалищные выделения. Эти выделения, идущие из полости матки, в медицине называются лохиями (lochia) и являются естественным признаком очищения и восстановления матки. В первые дни лохии более кровянистые, затем их количество уменьшается, цвет светлеет и постепенно они становятся более жидкими. Обычно эти выделения уменьшаются поэтапно и полностью прекращаются примерно через 3–4 недели. Если лохии продолжаются дольше нормы, приобретают резкий запах или их количество увеличивается — это может быть связано с инфекцией или неполным восстановлением матки, и в таком случае необходимо обратиться к врачу.
Еще одна возможная проблема — инфекции. Наиболее частая из них — воспаление внутренней оболочки матки (эндометрит). Это состояние обычно проявляется в первые дни после родов повышением температуры тела, болями в нижней части живота, общей слабостью и изменением характера лохий. В таких случаях важна своевременная медицинская помощь, и лечение должно проводиться только по рекомендации врача. Кроме того, в послеродовом периоде могут наблюдаться изменения в психологическом состоянии женщины. Эмоциональная чувствительность, частая слезливость, перепады настроения характерны для этого периода и в большинстве случаев носят временный характер. Однако если эти явления продолжаются долгое время и влияют на повседневную жизнь, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту. Своевременное выявление и правильное управление проблемами послеродового периода — главное условие здорового восстановления женщины. Поэтому важно внимательно относиться как к физическим изменениям, так и к характеру влагалищных выделений и общему состоянию здоровья.
— Как ухаживать за швами и половыми органами в послеродовом периоде?
— В послеродовом периоде правильный уход за половыми органами и ранами, образовавшимися во время родов, имеет особое значение для здорового восстановления женщины и профилактики инфекций. Во время естественных родов в некоторых случаях для предотвращения неконтролируемых разрывов врач выполняет плановый разрез в области промежности. Этот разрез называется эпизиотомией и требует особого внимания после родов. Правильный уход за областью промежности способствует более быстрому заживлению места эпизиотомии, уменьшению боли и сведению к минимуму риска инфекции. Обычно такой уход длится 1–3 недели, и в этот период необходимо строго соблюдать правила гигиены. В первые дни после родов в области промежности могут наблюдаться боль, чувствительность и лёгкая отёчность — это считается нормальным.
Для уменьшения боли и отека полезны кратковременные холодные компрессы (пакеты со льдом). Лед нужно прикладывать не напрямую к коже, а обязательно через мягкую чистую ткань. Такие компрессы особенно помогают в первые дни. Если боли сохраняются или беспокоят сильно, можно использовать только те обезболивающие препараты, которые рекомендовал врач. При возникновении запоров или геморроя по рекомендации врача можно использовать средства, размягчающие стул, поскольку натуживание создает дополнительное давление на область шва. Чистота области промежности — одно из главных условий в послеродовом периоде. В большинстве случаев достаточно подмывания чистой водой, однако в некоторых случаях врач может рекомендовать антисептические растворы. Пока продолжаются влагалищные выделения и кровотечения, необходимо использовать гигиенические прокладки и менять их часто. Использование тампонов не рекомендуется. Также нужно особенно внимательно проводить гигиену после туалета. Подмывание всегда следует проводить спереди назад, чтобы предотвратить попадание микробов в половые пути. Область промежности нужно по возможности держать сухой и защищать от влажной среды. При сильной боли, увеличивающейся отёчности, покраснении, гнойных выделениях или неприятном запахе необходимо немедленно обратиться к врачу.
Правильный и регулярный уход за половыми органами и послеродовыми швами вносит важный вклад в более комфортное восстановление женщины, быстрое возвращение к повседневной жизни и предотвращение долгосрочных осложнений.
— Что можно и чего нельзя делать в послеродовом периоде?
— Послеродовой период — это чувствительный этап, когда женщина восстанавливается как физически, так и психологически. Правильное поведение ускоряет заживление, а неправильные действия могут затянуть восстановление и вызвать дополнительные проблемы. Как и во время беременности, в послеродовом периоде важно соблюдать определённые правила.
Согласно современным медицинским подходам, после естественных родов достаточно находиться в роддоме примерно 24 часа, после кесарева сечения — 48 часов. После выписки домой женщине рекомендуется отдыхать в течение дня, но этот отдых не должен быть только в форме лежания и полной неподвижности. Лёгкие движения по дому, короткие прогулки улучшают кровообращение, поддерживают восстановление организма и повышают уверенность женщины в себе.
Питание — один из основных столпов послеродового периода. После родов женщина может спокойно употреблять продукты, которые не причиняют ей вреда и не беспокоят организм. Особенно полезны продукты, богатые белком, свежие фрукты и овощи — они ускоряют процесс восстановления. У кормящих матерей суточная потребность в энергии повышается, и им рекомендуется употреблять примерно 2600–2800 килокалорий в сутки. Кроме того, после родов может наблюдаться замедление работы кишечника и запоры. Чтобы предотвратить это, важно употреблять продукты, богатые клетчаткой, и пить много жидкости.
Вопросы гигиены также требуют особого внимания в послеродовом периоде. После естественных родов можно принимать душ стоя уже сразу, после кесарева сечения — обычно с третьего дня. Однако сидячие ванны с тёплой или горячей водой не рекомендуются, так как они могут увеличить риск инфекции. Место эпизиотомии при естественных родах в большинстве случаев находится с правой стороны влагалища. Поэтому при сидении и лежании рекомендуется не оказывать лишнего давления на эту область и по возможности переносить вес на другую сторону.
Физическую активность в послеродовом периоде нужно увеличивать постепенно. Упражнения для укрепления мышц живота и тазового дна полезны, но начинать их можно только через 6 недель после родов, и на первом этапе следует избегать движений, которые слишком сильно утомляют мышцы.
После родов может наблюдаться временное снижение сексуального желания. Это состояние часто связано с психологическими причинами и у большинства женщин постепенно нормализуется примерно после 12-й недели. В целом половые контакты разрешаются примерно через 20–25 дней после родов, но это решение должно основываться на общем состоянии женщины и рекомендации врача. Во время кормления грудью повышение уровня пролактина может снижать уровень эстрогенов и вызывать сухость влагалища. В этом случае специальные гели и кремы могут облегчить состояние. Если дискомфорт сохраняется, обязательно нужно пройти осмотр у врача. Соблюдение правильного поведения и медицинских рекомендаций в послеродовом периоде — главное условие безопасного и здорового восстановления женщины.