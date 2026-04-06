Женщина после родов: советы специалиста Минздрава

Послеродовой период (заложение или пуэрперальный период) — чувствительный этап восстановления, имеющий большое значение как с физической, так и с психологической точки зрения для организма женщины после родов. В этот период правильный уход, питание и соблюдение медицинских рекомендаций играют важную роль для будущего здоровья. Чтобы разъяснить наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме и объяснить распространённые заблуждения, мы побеседовали с акушером-гинекологом Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения Нигяр Садыговой. — Нигяр ханум, сегодня наша тема — восстановление женщины в послеродовом периоде. Прежде всего, что такое послеродовой период? — Послеродовой период — это шестинедельный (42-дневный) этап восстановления, в течение которого организм женщины постепенно возвращается к физиологическому и психологическому состоянию, которое было до беременности. В этот период органы и системы, изменившиеся во время беременности и родов, проходят процесс обратной адаптации. Послеродовой период — это не только этап физического заживления, но и важное время, когда женщина адаптируется к роли матери, а также происходит восстановление эмоционального и гормонального баланса. Важно отметить, что процесс восстановления в разных органах происходит с разной скоростью. Некоторые системы нормализуются быстрее, другие — за более длительное время. Клинически послеродовой период делится на три этапа. Очень ранний послеродовой период охватывает первые 24 часа после родов — в это время особенно внимательно контролируются жизненные показатели женщины, риск кровотечения и общее состояние. Ранний послеродовой период — это первая неделя после родов; в это время наблюдается сокращение матки, гормональные изменения и начало выработки молока. Поздний послеродовой период охватывает оставшиеся 5 недель, в течение которых продолжается восстановление половых органов, гормональной системы и общего физического состояния. Обычно половые органы возвращаются к нормальному состоянию в течение 6 недель. Восстановление менструального цикла напрямую зависит от того, кормит ли женщина грудью. У большинства женщин, не кормящих грудью, менструация возобновляется к концу послеродового периода. У кормящих женщин из-за высокого уровня пролактина, гормона, отвечающего за выработку молока, менструация может задерживаться на 6 месяцев и более. Это физиологическое явление и не должно расцениваться как признак заболевания.

— Как происходит восстановление женщины после родов? — Самое главное и первое изменение после родов — это возвращение матки к прежнему размеру, то есть её сокращение (инволюция). Матка, значительно увеличившаяся во время беременности, начинает сокращаться сразу после родов и постепенно уменьшается день ото дня. Этот процесс помогает уменьшить послеродовое кровотечение и возвращает организм к прежнему анатомическому состоянию. Нормальное сокращение матки считается одним из главных показателей благополучного течения послеродового периода. Во время беременности матка увеличивается примерно в 20 раз, но после родов быстро начинает уменьшаться. Сразу после рождения ребёнка она уменьшается примерно до размера, соответствующего 20-й неделе беременности, и весит около 1 кг. К концу первой недели её размер соответствует 12-недельной беременности, а через 6 недель она возвращается к размеру, который был до беременности. В нашем организме нет другого органа, который так сильно увеличивался бы по весу и объёму, а затем сокращался. Эта особенность матки до сих пор удивляет научный мир и пока полностью не объяснена с научной точки зрения. Сразу после родов сила сокращений матки бывает даже больше, чем во время самих родов. Эти боли могут продолжаться 2–3 дня. У повторнородящих (мультипар) они ощущаются сильнее. В первые 12 часов сокращения наиболее частые и интенсивные, после чего их частота и сила постепенно уменьшаются. Шейка матки, которая во время родов раскрывается до 10 см и становится тонкой, как бумага, через неделю сужается примерно до 1 см. У женщин после естественных родов шейка матки приобретает плоскую форму, а не круглую. Полное заживление шейки матки занимает 6 недель. Влагалище, сильно растянувшееся во время родов, постепенно заживает, и к концу 3-й недели послеродового периода возвращается в нормальное состояние. Мышцы живота и тазового дна, растянутые во время беременности, сокращаются через 6 недель, после чего рекомендуется начинать физическую активность. Изменения в системе кровообращения, эндокринной и других системах также нормализуются к концу 6-й недели. — Какие проблемы могут возникнуть в послеродовом периоде? — Послеродовой период — это интенсивный этап восстановления организма женщины, поэтому в это время возможно появление определённых проблем со здоровьем. Первые часы и дни после родов требуют особенно тщательного контроля. Именно поэтому женщина должна находиться под медицинским наблюдением как минимум 24 часа: регулярно измеряется артериальное давление, внимательно отслеживается объём кровотечения. Такой контроль позволяет выявить возможные осложнения на ранней стадии. Одна из частых проблем послеродового периода — влагалищные выделения. Эти выделения, идущие из полости матки, в медицине называются лохиями (lochia) и являются естественным признаком очищения и восстановления матки. В первые дни лохии более кровянистые, затем их количество уменьшается, цвет светлеет и постепенно они становятся более жидкими. Обычно эти выделения уменьшаются поэтапно и полностью прекращаются примерно через 3–4 недели. Если лохии продолжаются дольше нормы, приобретают резкий запах или их количество увеличивается — это может быть связано с инфекцией или неполным восстановлением матки, и в таком случае необходимо обратиться к врачу. Еще одна возможная проблема — инфекции. Наиболее частая из них — воспаление внутренней оболочки матки (эндометрит). Это состояние обычно проявляется в первые дни после родов повышением температуры тела, болями в нижней части живота, общей слабостью и изменением характера лохий. В таких случаях важна своевременная медицинская помощь, и лечение должно проводиться только по рекомендации врача. Кроме того, в послеродовом периоде могут наблюдаться изменения в психологическом состоянии женщины. Эмоциональная чувствительность, частая слезливость, перепады настроения характерны для этого периода и в большинстве случаев носят временный характер. Однако если эти явления продолжаются долгое время и влияют на повседневную жизнь, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту. Своевременное выявление и правильное управление проблемами послеродового периода — главное условие здорового восстановления женщины. Поэтому важно внимательно относиться как к физическим изменениям, так и к характеру влагалищных выделений и общему состоянию здоровья.