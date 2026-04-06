Кямаледдин Гейдаров в затопленном поселке в Баку

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил территорию в поселке Кешля в Баку, затопленную из-за неисправности коллектора, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, министр ознакомился на месте с ситуацией, проведенными работами по устранению последствий потопа, дал соответствующие указания.

5 апреля в поселке Кешля из-за неисправности канализационного коллектора затопило некоторые дома, на место были привлечены силы МЧС. Из подтопленных домов накануне эвакуировали 58 граждан.