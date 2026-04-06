Госсекретарь США: Если Россия нападет на Европу, мы обсудим…

Если Россия нападет на Европу, Вашингтон «подумает», помогать ей или нет. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Я всегда был активным сторонником НАТО, и одна из причин моей поддержки заключается в том, что права на размещение баз дают нам рычаги влияния, гибкость и оперативные возможности по всему миру.

Но если суть НАТО сводится лишь к тому, что мы защищаем Европу от нападения, а они отказывают нам в праве на использование баз, когда это необходимо нам, — это не самое выгодное соглашение. В такую игру трудно продолжать играть и утверждать, что это полезно для Соединенных Штатов.

Поэтому всё это придется пересмотреть. Абсолютно всё придется подвергнуть пересмотру. Если Европа не позволит нам использовать базы, которые мы обслуживаем и финансируем для их обороны, когда это потребуется, мы должны закрыть их и вывести наши войска из Европы. Если на них нападет Россия, мы сможем обсудить, есть ли у нас время, чтобы помочь», — заявил госсекретарь США в интервью Al-Jazeera.

Как сообщалось ранее, Испания отказалась предоставлять Соединенным Штатам свое воздушное пространство для пролета американских военных самолетов, направляющихся в зону иранской войны.

Италия также не разрешила США использовать военную базу Сигонелла на Сицилии для нанесения ударов по Ирану. Вскоре об аналогичном решении заявила Австрия.