Пакистан передал США и Ирану мирный план

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае его согласования он вступит в силу уже 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
План Пакистана, который выступает одним из посредников в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает немедленное прекращение огня, что означает возобновление прохода судов через Ормузский пролив. Затем сторонам дается 15-20 дней для согласования более широкого мирного соглашения. Заключительные переговоры с подписанием соглашения пройдут в Исламабаде.
Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов, говорит источник Reuters.
По информации агентства, переговоры по поводу мирного плана «всю ночь» вел командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, который общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня и объявит его, когда посчитает необходимым, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.
По словам Багаи, переговоры не могут проходить «под угрозами». Он предупредил, что угрозы США нанести удары по инфраструктуре Ирана будут «равносильны военным преступлениям».
Багаи добавил, что Иран по-прежнему сосредоточен на защите страны в условиях продолжающихся атак, а дипломатия продолжается параллельно с военными усилиями.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что предложения, включая план США из 15 пунктов, переданный через Пакистан и другие страны, являются «чрезмерными, необычными, необоснованными» и неприемлемы для Тегерана.
Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника из США, Израиля и региона, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному завершению войны. По их словам, шансы договориться хотя бы о частичном соглашении в ближайшие 48 часов невелики. Но эта последняя попытка — единственный шанс остановить резкую эскалацию, которая будет включать масштабные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки по энергетическим и водным объектам стран Персидского залива.