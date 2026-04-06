USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Новые подробности спасения пилота F-15

Пакистан передал США и Ирану мирный план

обновлено 13:54
13:54 1272

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае его согласования он вступит в силу уже 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План Пакистана, который выступает одним из посредников в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает немедленное прекращение огня, что означает возобновление прохода судов через Ормузский пролив. Затем сторонам дается 15-20 дней для согласования более широкого мирного соглашения. Заключительные переговоры с подписанием соглашения пройдут в Исламабаде.  

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов, говорит источник Reuters. 

По информации агентства, переговоры по поводу мирного плана «всю ночь» вел командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, который общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

*** 13:19

Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня и объявит его, когда посчитает необходимым, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

По словам Багаи, переговоры не могут проходить «под угрозами». Он предупредил, что угрозы США нанести удары по инфраструктуре Ирана будут «равносильны военным преступлениям».

Багаи добавил, что Иран по-прежнему сосредоточен на защите страны в условиях продолжающихся атак, а дипломатия продолжается параллельно с военными усилиями.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что предложения, включая план США из 15 пунктов, переданный через Пакистан и другие страны, являются «чрезмерными, необычными, необоснованными» и неприемлемы для Тегерана.

Ранее портал Axios со ссылкой на четыре источника из США, Израиля и региона, знакомые с ходом переговоров, сообщил, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного перемирия, которое может привести к окончательному завершению войны. По их словам, шансы договориться хотя бы о частичном соглашении в ближайшие 48 часов невелики. Но эта последняя попытка — единственный шанс остановить резкую эскалацию, которая будет включать масштабные удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки по энергетическим и водным объектам стран Персидского залива.

ЭТО ВАЖНО

Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 1273
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 306
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 145
Ракетный удар по Хайфе: есть жертвы
Ракетный удар по Хайфе: есть жертвы фото; обновлено 13:44
13:44 6732
Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
13:24 717
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 13:35
13:35 7167
Два танкера развернули у Ормуза
Два танкера развернули у Ормуза фото; обновлено 13:11
13:11 2172
Кямаледдин Гейдаров в затопленном поселке в Баку
Кямаледдин Гейдаров в затопленном поселке в Баку фото; видео
13:07 1196
Бибиэйбатское шоссе частично перекрыто: риск оползня
Бибиэйбатское шоссе частично перекрыто: риск оползня
12:49 1048
Почему Россия не может защититься от украинских дронов?
Почему Россия не может защититься от украинских дронов?
12:29 1813
Пхеньян отвернулся от Тегерана
Пхеньян отвернулся от Тегерана
12:22 2040
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться