Пакистан передал США и Ирану мирный план

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае его согласования он вступит в силу уже 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

План Пакистана, который выступает одним из посредников в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, предусматривает немедленное прекращение огня, что означает возобновление прохода судов через Ормузский пролив. Затем сторонам дается 15-20 дней для согласования более широкого мирного соглашения. Заключительные переговоры с подписанием соглашения пройдут в Исламабаде.

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов, говорит источник Reuters.

По информации агентства, переговоры по поводу мирного плана «всю ночь» вел командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир, который общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.