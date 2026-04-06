Лукашенко призвал быть поосторожнее с Арменией

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией, передает агентство БелТА.

«Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в организации. Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период. Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией», - сказал белорусский лидер на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.