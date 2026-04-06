Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?

Оба пограничных перехода между Турцией и Арменией (Алиджан – Акяка) могут заработать в течение нескольких месяцев: армянская сторона уже завершила необходимые приготовления, турецкая – на финальной стадии. Об этом пишет Deutsche Welle, отмечая, что после десятилетий враждебности две страны вплотную подошли к открытию границы, закрытой с 1993 года.

Открытие границы стало бы крупной политической победой для Пашиняна, который последовательно добивается нормализации отношений с Анкарой, пишет автор статьи. Если переходы заработают до парламентских выборов в Армении в июне, это станет весомым аргументом в его пользу: годами он добивается сближения с Турцией и курса на интеграцию с Западом.

Сейчас торговля между двумя странами идет в обход, через Грузию, и составляет около 300–350 млн долларов в год. Глава Турецко-армянского делового совета Каан Сояк уверен, что прямое сообщение позволит нарастить товарооборот до миллиарда долларов.

Восточные провинции Турции, одни из беднейших в стране, возлагают на открытие границы большие надежды: местный бизнес рассчитывает на рост торговли и туризма, в том числе со стороны армянской диаспоры. Дополнительным стимулом служит «коридор Трампа» – дорожно-железнодорожный маршрут через Армению, который свяжет Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией.

Тем не менее война с Ираном затормозила процесс: опасения новой волны миграции замедлили переговоры об открытии границы.

Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
