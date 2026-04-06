Турция не оставит Кубу в беде

Турецкая компания Karpowership направила на Кубу одну из своих плавучих электростанций для обеспечения острова Свободы электроэнергией.

По сообщению турецкого телеканала NTV, специализированное судно Belgin Sultan пришвартовано в порту Гаваны. Оно должно стать «спасательным кругом для устаревающей инфраструктуры острова, испытывающей проблемы с поставками топлива», отмечает канал.

Karpowership («дочка» Karadeniz Holding) — единственная в мире компания, обладающая флотом энергетических судов. Karpowership предоставляет услуги во многих странах, в том числе в Кот-д'Ивуаре, Гане, Мозамбике, Сенегале, Ираке, Бразилии. Компания использует плавучие электростанции, построенные на платформах или судах и способные работать на сжиженном природном газе, природном газе и жидком топливе.