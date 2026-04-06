Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, и Международная Исламская корпорация торгового финансирования (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития, подписали соглашение о кредите в размере 10 миллионов долларов США для расширения финансирования международных торговых операций. Соглашение направлено на диверсификацию финансовых решений для международных торговых операций и расширение доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий (МСП).

Основная цель стратегического партнерства – расширение трансграничных импортно-экспортных операций, стимулирование международной торговой активности в Азербайджане и обеспечение доступа к финансовым ресурсам для частного сектора, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Выделенные в рамках соглашения средства будут направлены на укрепление экспортного потенциала местных предприятий и поддержку устойчивого развития ненефтяного сектора экономики страны.

Назим Нордали, главный операционный директор ITFC:

«Партнерство с ТуранБанк является ярким примером нашей неизменной приверженности укреплению роли частного сектора и малых и средних предприятий (МСП), которые являются движущей силой устойчивого экономического роста в странах-членах. В соответствии с миссией ITFC по содействию торговле и расширению доступа к торговому финансированию, это сотрудничество расширит сферу применения исламских финансовых решений и обеспечит необходимую поддержку МСП для увеличения объемов их международной торговой деятельности».

Председатель правления ТуранБанк Орхан Гараев: 

«Подписанное нами соглашение с ITFC способствует оживлению товарооборота страны. Указанная финансовая линия позволит нам предлагать нашим клиентам более гибкие торговые решения и создавать для них широкие возможности на мировых рынках. В то же время это сотрудничество является еще одним показателем активной деятельности ТуранБанк на международных финансовых рынках и его постоянной поддержки местных предпринимателей».

Это соглашение подтверждает растущую динамику деятельности ITFC в Азербайджане и отражает общие цели обеих организаций в совершенствовании решений по торговому финансированию для частного сектора.

О ТуранБанк

ТуранБанк был основан в 1992 году и признан одним из наиболее стабильных и надежных учреждений, работающих в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. В настоящее время Туранбанк имеет 22 пункта обслуживания по всей стране и демонстрирует устойчивое развитие на протяжении 33 лет своей деятельности. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности. 

Для получения дополнительной информации: https://turanbank.az/

О Международной исламской корпорации торгового финансирования (ITFC)

Международная исламская корпорация торгового финансирования (ITFC) является членом Группы Исламского банка развития (IsDB). Созданная в январе 2008 года, ITFC стала ведущим поставщиком торговых решений для стран-членов Организации исламского сотрудничества, выделив на их нужды более 92 миллиардов долларов США. Корпорация, миссия которой — быть движущей силой развития торговли в странах-членах Организации исламского сотрудничества и за ее пределами, предоставляет учреждениям в странах-членах более легкий доступ к возможностям торгового финансирования и обеспечивает их необходимыми инструментами для наращивания потенциала, позволяющими успешно конкурировать на мировом рынке.

ЭТО ВАЖНО

Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 1286
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 314
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 150
Ракетный удар по Хайфе: есть жертвы
Ракетный удар по Хайфе: есть жертвы фото; обновлено 13:44
13:44 6743
Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
Турецко-армянская граница не открывается из-за Ирана?
13:24 724
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 13:35
13:35 7179
Два танкера развернули у Ормуза
Два танкера развернули у Ормуза фото; обновлено 13:11
13:11 2179
Кямаледдин Гейдаров в затопленном поселке в Баку
Кямаледдин Гейдаров в затопленном поселке в Баку фото; видео
13:07 1205
Бибиэйбатское шоссе частично перекрыто: риск оползня
Бибиэйбатское шоссе частично перекрыто: риск оползня
12:49 1053
Почему Россия не может защититься от украинских дронов?
Почему Россия не может защититься от украинских дронов?
12:29 1819
Пхеньян отвернулся от Тегерана
Пхеньян отвернулся от Тегерана
12:22 2047
