Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, и Международная Исламская корпорация торгового финансирования (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития, подписали соглашение о кредите в размере 10 миллионов долларов США для расширения финансирования международных торговых операций. Соглашение направлено на диверсификацию финансовых решений для международных торговых операций и расширение доступа к финансовым ресурсам для малых и средних предприятий (МСП).

Основная цель стратегического партнерства – расширение трансграничных импортно-экспортных операций, стимулирование международной торговой активности в Азербайджане и обеспечение доступа к финансовым ресурсам для частного сектора, особенно для малых и средних предприятий (МСП). Выделенные в рамках соглашения средства будут направлены на укрепление экспортного потенциала местных предприятий и поддержку устойчивого развития ненефтяного сектора экономики страны.

Назим Нордали, главный операционный директор ITFC:

«Партнерство с ТуранБанк является ярким примером нашей неизменной приверженности укреплению роли частного сектора и малых и средних предприятий (МСП), которые являются движущей силой устойчивого экономического роста в странах-членах. В соответствии с миссией ITFC по содействию торговле и расширению доступа к торговому финансированию, это сотрудничество расширит сферу применения исламских финансовых решений и обеспечит необходимую поддержку МСП для увеличения объемов их международной торговой деятельности».

Председатель правления ТуранБанк Орхан Гараев:

«Подписанное нами соглашение с ITFC способствует оживлению товарооборота страны. Указанная финансовая линия позволит нам предлагать нашим клиентам более гибкие торговые решения и создавать для них широкие возможности на мировых рынках. В то же время это сотрудничество является еще одним показателем активной деятельности ТуранБанк на международных финансовых рынках и его постоянной поддержки местных предпринимателей».

Это соглашение подтверждает растущую динамику деятельности ITFC в Азербайджане и отражает общие цели обеих организаций в совершенствовании решений по торговому финансированию для частного сектора.

О ТуранБанк

ТуранБанк был основан в 1992 году и признан одним из наиболее стабильных и надежных учреждений, работающих в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. В настоящее время Туранбанк имеет 22 пункта обслуживания по всей стране и демонстрирует устойчивое развитие на протяжении 33 лет своей деятельности. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности.

О Международной исламской корпорации торгового финансирования (ITFC)

Международная исламская корпорация торгового финансирования (ITFC) является членом Группы Исламского банка развития (IsDB). Созданная в январе 2008 года, ITFC стала ведущим поставщиком торговых решений для стран-членов Организации исламского сотрудничества, выделив на их нужды более 92 миллиардов долларов США. Корпорация, миссия которой — быть движущей силой развития торговли в странах-членах Организации исламского сотрудничества и за ее пределами, предоставляет учреждениям в странах-членах более легкий доступ к возможностям торгового финансирования и обеспечивает их необходимыми инструментами для наращивания потенциала, позволяющими успешно конкурировать на мировом рынке.

