Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар

Война между альянсом США/Израиля и Ираном, продолжающаяся с 28 февраля, угрожает и Сирии. Сирия, подвергающаяся атакам шиитских ополченцев в Ираке и поддерживаемой Тегераном «Хезболлы», старается сохранять нейтралитет в войне с Ираном.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа на прошлой неделе в ходе своего визита в Соединенное Королевство на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул необходимость соответствующего плана для восстановления полноценного функционирования Ормузского пролива.

Выступая на мероприятии, организованном базирующимся в Великобритании аналитическим центром Chatham House, Шараа подтвердил свое желание удерживать страну вне войны: «У нас достаточно военного опыта. Мы не готовы к опыту еще одной войны».

Однако он также отметил, что нежелание его страны вступать в войну будет зависеть от условий. «Сирия не будет вмешиваться в этот конфликт, пока не станет мишенью какой-либо из сторон», — заявил сирийский лидер, отметив, что ситуация на Ближнем Востоке нестабильна и непредсказуема.

Вместе с тем, анализ, опубликованный в газете Financial Times, показывает, что удары по территории Сирии и падающие ракеты с начала иранского конфликта затруднили политику нейтралитета страны. Эксперт по Сирии из Центра Карнеги в Бейруте Хедир Хаддур отметил, что в случае, если война продлится долгое время, правительство Дамаска может быть вовлечено в конфликт. «Как долго Сирия сможет оставаться нейтральной? Чем дольше длится эта война, тем выше риск ее перекидывания на Сирию», — подчеркнул Хаддур.

В прошлом месяце агентство Reuters в своем сообщении утверждало, что США оказывают давление на правительство Шараа с целью его участия в операциях, направленных на разоружение «Хезболлы» в Ливане. Однако посол США в Анкаре и специальный представитель по Сирии Том Баррак опроверг эти утверждения. Политолог Хедир Хаддур также заявил, что сирийские вооруженные силы с трудом защищают собственные территории и не имеют сил для борьбы с «Хезболлой».

С другой стороны, администрация Дамаска стремится привлечь инвестиции в страну, воспользовавшись кризисом, вызванным войной с Ираном. Во время визита в Германию президент Шараа предложил «безопасный альтернативный путь» через территорию Сирии для решения энергетического кризиса, созданного ситуацией в Ормузском проливе.

Отметим, что на прошлой неделе Ирак спустя много лет начал экспорт нефти сухопутным путем через Сирию. Иракские официальные лица заявили, что, если транспортировка будет успешной, Багдад может отремонтировать и ввести в эксплуатацию трубопровод Киркук—Банияс.