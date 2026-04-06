Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Моджтаба «появился» на секретном командном пункте: он следит за ядерным центром Димона…

Ситуация вокруг нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи пока остается загадочной. До настоящего времени не было опубликовано ни видео, ни аудиозаписей с его участием, а иранские официальные СМИ неоднократно зачитывали письменные заявления от его имени. На официальном аккаунте Моджтабы в X, зарегистрированном в Нидерландах, также отсутствуют свежие фотографии нового лидера Ирана.

Известно, что Моджтаба получил ранение во время израильского авиаудара по резиденции верховного лидера в Тегеране 28 марта. С тех пор западные источники неоднократно сообщали, что Хаменеи-младший находится в тяжелом состоянии или даже в коме, в то время как иранские представители утверждают, что он «здоров и руководит страной».

В интернете распространяется видеоролик с Моджтабой в главной роли. Он запечатлен в некоем подземном командном пункте, где на большом экране отображаются координаты и местоположение израильской атомной электростанции в Димоне

В такой запутанной ситуации в интернете распространяется видеоролик, на котором Моджтаба Хаменеи запечатлен в некоем подземном командном пункте, оснащенном высокотехнологичной аппаратурой. Это видео вызвало широкий резонанс, особенно в азиатском и ближневосточном сегментах сети, и набрало миллионы просмотров как первая видеозапись с новым верховным религиозным лидером Ирана после его избрания на этот пост.

На кадрах в момент входа Моджтабы Хаменеи в командный пункт на большом экране отображаются координаты и местоположение израильской атомной электростанции в Димоне. Ядерный научно-исследовательский центр имени Шимона Переса в Негеве, широко известный как объект в Димоне, расположен в южной части израильской пустыни Негев. Таким образом, видео содержит завуалированную угрозу нанесения удара по этому центру в случае нападения со стороны США. Ролик заканчивается титром: «Новости еще впереди».

Первым видео опубликовал пользователь X под ником GBX_Press с подписью, утверждающей, что оно выпущено Ираном.

Новый аятолла пока появлялся в виде картонки или в киберпространстве

Однако многочисленные проверки фактов и независимые анализы поставили под серьезное сомнение подлинность ролика. Расследования показывают, что вирусное видео, скорее всего, создано с помощью искусственного интеллекта, а не является официальным релизом иранских властей. Эксперты, анализирующие видеоматериалы, указали на визуальные несоответствия — такие как неестественное освещение, размытые детали лиц и цифровые артефакты, — которые обычно встречаются в синтетических или обработанных кадрах.

Аналитики отмечают, что подобные материалы могут влиять на общественное мнение, обострять напряженность и осложнять и без того нестабильную информационную обстановку вокруг ирано-израильско-американского конфликта. Следует отметить, что после избрания Моджтабы верховным религиозным лидером иранская пропаганда демонстрировала его картонную фигуру или выпускала различные видеоролики с его участием, созданные нейросетями. В результате пользователи интернета дали Моджтабе такие прозвища, как «Аятолла-призрак» или «Аятолла ИИ».

Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов
Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов фото; обновлено 15:35
15:35 8036
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 2672
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 1045
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 6527
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 1418
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича»
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича» видео; обновлено 14:30
14:30 4339
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 14:44
14:44 8906
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4590
Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 2213
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 1084
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 399
