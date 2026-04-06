Моджтаба «появился» на секретном командном пункте: он следит за ядерным центром Димона…

Ситуация вокруг нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи пока остается загадочной. До настоящего времени не было опубликовано ни видео, ни аудиозаписей с его участием, а иранские официальные СМИ неоднократно зачитывали письменные заявления от его имени. На официальном аккаунте Моджтабы в X, зарегистрированном в Нидерландах, также отсутствуют свежие фотографии нового лидера Ирана. Известно, что Моджтаба получил ранение во время израильского авиаудара по резиденции верховного лидера в Тегеране 28 марта. С тех пор западные источники неоднократно сообщали, что Хаменеи-младший находится в тяжелом состоянии или даже в коме, в то время как иранские представители утверждают, что он «здоров и руководит страной».

В такой запутанной ситуации в интернете распространяется видеоролик, на котором Моджтаба Хаменеи запечатлен в некоем подземном командном пункте, оснащенном высокотехнологичной аппаратурой. Это видео вызвало широкий резонанс, особенно в азиатском и ближневосточном сегментах сети, и набрало миллионы просмотров как первая видеозапись с новым верховным религиозным лидером Ирана после его избрания на этот пост. На кадрах в момент входа Моджтабы Хаменеи в командный пункт на большом экране отображаются координаты и местоположение израильской атомной электростанции в Димоне. Ядерный научно-исследовательский центр имени Шимона Переса в Негеве, широко известный как объект в Димоне, расположен в южной части израильской пустыни Негев. Таким образом, видео содержит завуалированную угрозу нанесения удара по этому центру в случае нападения со стороны США. Ролик заканчивается титром: «Новости еще впереди». Первым видео опубликовал пользователь X под ником GBX_Press с подписью, утверждающей, что оно выпущено Ираном.