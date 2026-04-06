В Агсу мужчина травмировал двух братьев-школьников

В Агсуинском районе задержан мужчина, причинивший травмы братьям-школьникам.

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел сегодня утром в одной из средних школ города Агсу. Между 34-летним жителем района Достали Багировым и учеником 11-го класса Р.С. на почве личных отношений произошел конфликт. В ходе ссоры Д. Багиров ранил школьника режущим предметом, а также нанес удар рукой 16-летнему А.С., поспешившему на помощь брату. Обоим пострадавшим братьям была оказана медицинская помощь.

Полиция задержала Багирова и передала его следствию.

Уточняется, что Д.Багиров, подозреваемый в совершении преступного деяния, является ветераном Отечественной войны.