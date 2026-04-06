Новые подробности спасения пилота F-15
Иран заявил о попытке США выкрасть уран

14:40 1418

США в ходе операции спасения пилотов сбитого над территорией Ирана истребителя F-15E могли поставить цель выкрасть иранский обогащенный уран на объекте в Исфахане. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«Вопросы и неясности по поводу операции США, которая нарушила воздушное пространство Ирана, продолжаются. Предполагаемым местом укрытия пилота называлась провинция Кохгилуйе и Бойерахмед.

Точка на юге Исфахана, где американские летательные аппараты приземлились, находилась на значительном расстоянии от этого места, поэтому существует вероятность, что операция была отвлекающим маневром с целью кражи иранского урана», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Ранее NBC News сообщил, что спасение второго члена экипажа сбитого над территорией Ирана истребителя F-15E стало возможным во многом благодаря кампании дезинформации, которую развернуло Центральное разведывательное управление США.

Тем временем председатель Евросовета Антониу Кошта позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и призвал Тегеран прекратить отвечать на удары США и Израиля, возобновить судоходство в Ормузском проливе и начать переговоры.

«В телефонном разговоре с президентом Пезешкианом я подчеркнул, что ЕС призывает Иран немедленно прекратить удары по странам региона и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе. Эскалация не приведет к перемирию и миру, это сделают только переговоры», - написал Кошта.

