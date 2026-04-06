Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Украинские дроны срывают нефтяные сверхдоходы России

14:57 830

Атаки украинских беспилотников на два главных нефтяных порта России на Балтике — Приморск и Усть-Лугу — наносят серьезный удар по способности Кремля зарабатывать на рекордных ценах нефти (Brent выше $100 за баррель), пишет Financial Times.

Только за неделю с 29 марта потери российских экспортеров составили около $970 млн. В одном Приморске сгорело нефти на $200 млн. Экспорт нафты из Усть-Луги, составляющий 8% мирового рынка, рухнул на 70%, отмечает издание.

В свою очередь, агентство Reuters подсчитало, что парализованы 40% мощностей России по экспорту нефти. По его данным, поставки за рубеж в объемах 2 млн баррелей в сутки временно невозможны в результате украинских атак и задержаний танкеров РФ.

Самое серьезное нарушение поставок нефти в истории современной России произошло, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет Reuters, опираясь на данные рынков.

В публикации указано, что после атак украинских БПЛА в марте 2026 года на экспортные порты в Балтийском море (в Приморске и Усть-Луге) отгрузки нефти прервались. В Новороссийске, экспортном порту РФ на Черном море, отгрузка также осуществляется ниже планового уровня.

Сказывается и повреждение нефтепровода «Дружба», транзит по которому приостановлен в январе после повреждений, вызванных российскими ударами по Украине. Как рассказали Reuters нефтетрейдеры, участившиеся задержания российских танкеров европейскими странами также нарушили поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей из Мурманска.

По оценкам агентства, Россия без перебоев осуществляет поставки только в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (300 тысяч баррелей), а также отгружает нефть с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (250 тысяч баррелей).

Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов
Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов фото; обновлено 15:35
15:35 8049
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 2678
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 1048
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 6533
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 1420
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича»
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича» видео; обновлено 14:30
14:30 4345
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 14:44
14:44 8907
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4590
Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 2214
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 1088
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 399
