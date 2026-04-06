Украинские дроны срывают нефтяные сверхдоходы России

Только за неделю с 29 марта потери российских экспортеров составили около $970 млн. В одном Приморске сгорело нефти на $200 млн. Экспорт нафты из Усть-Луги, составляющий 8% мирового рынка, рухнул на 70%, отмечает издание.

Атаки украинских беспилотников на два главных нефтяных порта России на Балтике — Приморск и Усть-Лугу — наносят серьезный удар по способности Кремля зарабатывать на рекордных ценах нефти (Brent выше $100 за баррель), пишет Financial Times.

В свою очередь, агентство Reuters подсчитало, что парализованы 40% мощностей России по экспорту нефти. По его данным, поставки за рубеж в объемах 2 млн баррелей в сутки временно невозможны в результате украинских атак и задержаний танкеров РФ.

Самое серьезное нарушение поставок нефти в истории современной России произошло, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет Reuters, опираясь на данные рынков.

В публикации указано, что после атак украинских БПЛА в марте 2026 года на экспортные порты в Балтийском море (в Приморске и Усть-Луге) отгрузки нефти прервались. В Новороссийске, экспортном порту РФ на Черном море, отгрузка также осуществляется ниже планового уровня.

Сказывается и повреждение нефтепровода «Дружба», транзит по которому приостановлен в январе после повреждений, вызванных российскими ударами по Украине. Как рассказали Reuters нефтетрейдеры, участившиеся задержания российских танкеров европейскими странами также нарушили поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей из Мурманска.

По оценкам агентства, Россия без перебоев осуществляет поставки только в Китай (около 1,9 млн баррелей в сутки) и Беларусь (300 тысяч баррелей), а также отгружает нефть с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (250 тысяч баррелей).