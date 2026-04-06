Кремль не комментирует требования Трампа

В Кремле воздерживаются от комментариев в связи с прозвучавшими накануне заявлениями президента США Дональда Трампа в адрес Ирана с требованием открыть Ормузский пролив.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что «уровень напряженности в регионе (Ближнего Востока) растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана».

Ранее в воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, использовав ненормативную лексику, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. «Вторник станет одновременно Днем электростанций и Днем мостов в Иране», - написал Трамп, призвав власти Ирана «открыть чертов пролив». «В противном случае вы будете жить в аду», - заключил он.

На этой неделе истекает крайний срок, сформулированный Трампом для того, чтобы Иран заключил сделку с США и восстановил движение через Ормузский пролив.