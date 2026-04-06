Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа

Компания Powerus, в которую инвестировали сыновья президента США Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, пытается продавать свои беспилотники в странах Персидского залива. Сооснователь Powerus, ветеран сил спецопераций США Бретт Великович сообщил агентству Associated Press, что компания уже проводит презентации своих дронов-перехватчиков в странах Ближнего Востока.

«Наша команда сейчас проводит множество демонстрационных испытаний наших перехватчиков на Ближнем Востоке», — сообщил Великович. Он утверждает, что компания намерена помочь США догнать и обойти китайских и российских производителей беспилотников. «Мы участвуем в гонке вооружений. Америка проиграет, если не начнет быстрое производство. Мы должны быть благодарны каждому, кто пытается инвестировать в США», — заявил Великович.

Семью Трампа обвиняют в конфликте интересов. «На страны Персидского залива оказывается огромное давление: они должны покупать у сыновей президента. Это будет первая семья президента, которая заработает большие деньги на войне — на которую он (Трамп) даже не получил согласия Конгресса», — заявил AP бывший главный юрист Белого дома по этике Ричард Пейнтер. Компания Trump Organization, в которой работают оба сына Трампа, в прошлом отвергала обвинения в конфликте интересов.

В марте Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп вложили деньги в Powerus. Компания ориентируется на спрос со стороны Пентагона, который планирует направить $1,1 млрд на военные дроны. Powerus хочет выпускать в США более 10 000 беспилотников в месяц. Недавно компания привлекла $60 млн инвестиций и надеется получить новое финансирование через «обратное слияние» с гольф-компанией президента Дональда Трампа, акции которой котируются на Nasdaq.

AP отмечает, что после возвращения Трампа в Белый дом его сыновья заметно расширили свои деловые интересы. Они инвестировали или участвуют в бизнесе, где политика оказывает большое влияние — от криптовалют до господрядов на производство ракетных компонентов.