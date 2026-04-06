Бывшую завдетсадом будут судить за взятки

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Лятифы Хасиловой, бывшей заведующей детским садом №6 имени Айдына Ахмедова в городе Загатале. Об этом haqqin.az сообщили в Загатальском районном суде.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Лятифа Хасилова, работая на указанной должности, получила крупные суммы денег в качестве взяток от 10 человек за их трудоустройство в возглавляемом ею детсаде, а также совершала другие противоправные действия.

На основании собранных доказательств Хасиловой было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. Предварительное следствие по уголовному делу завершено, дело передано для рассмотрения в Шекинский суд по тяжким преступлениям.