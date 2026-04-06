Судейский комитет АФФА о двух грубейших ошибках лучшего арбитра Азербайджана

Судейский комитет АФФА рассмотрел действия Алияра Агаева - главного арбитра полуфинального матча Кубка Азербайджана между «Туран-Товузом» и «Зиря» (0:2).
Решения лучшего на сегодняшний день азербайджанского футбольного рефери, имеющего опыт работы на матчах основной стадии Лиги чемпионов, вызвали бурю негодования со стороны товузского клуба. Президент «Туран-Товуза» Этирам Гулиев выдал гневную тираду в адрес Агаева за то, что тот не назначил два явных пенальти в ворота «Зиря».
В сегодняшнем видеообзоре глава Судейского комитета Рагим Гасанов подтвердил, что Алияр и VAR во главе с Джавидом Джалиловым допустили две грубые ошибки, не указав на 11-метровую отметку.