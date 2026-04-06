Судейский комитет АФФА о двух грубейших ошибках лучшего арбитра Азербайджана

Решения лучшего на сегодняшний день азербайджанского футбольного рефери, имеющего опыт работы на матчах основной стадии Лиги чемпионов, вызвали бурю негодования со стороны товузского клуба. Президент «Туран-Товуза» Этирам Гулиев выдал гневную тираду в адрес Агаева за то, что тот не назначил два явных пенальти в ворота «Зиря».

В сегодняшнем видеообзоре глава Судейского комитета Рагим Гасанов подтвердил, что Алияр и VAR во главе с Джавидом Джалиловым допустили две грубые ошибки, не указав на 11-метровую отметку.