Новые подробности спасения пилота F-15
Новые подробности спасения пилота F-15

Франция вывела золото из США

15:46 315

Французский центральный банк (ЦБ) продал остатки золота, хранившегося в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает французское издание RFI.

В период с июля 2025 года по январь 2026 года ЦБ Франции (Banque de France) провел 26 транзакций с 129 тоннами золота (около 5% от общего резерва страны).

Вместо дорогостоящей и рискованной транспортировки слитков через океан, банк провел арбитражную операцию: продал золото в США и одновременно закупил аналогичный объем в Европе. Благодаря тому, что золото покупалось десятилетия назад по гораздо более низким ценам, текущая рыночная переоценка принесла Франции чистую прибыль в размере 12,8 млрд евро. Это позволило Банку Франции завершить 2025 год с чистой прибылью в 8,1 млрд евро, компенсировав убыток в 7,7 млрд евро, полученный годом ранее.

Подчеркивается, что Банк Франции с 2005 года заменяет старое, нестандартное золото слитками, которые соответствуют современным международным стандартам.

Общий объем золотовалютных резервов Франции остался неизменным — около 2 437 тонн.

И в Германии экономисты призвали правительство вывести золото из США, ссылаясь на опасения по поводу «непредсказуемой» политики президента Штатов Дональда Трампа.

Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов
Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов фото; обновлено 15:35
15:35 8066
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 2690
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 1057
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 6542
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 1428
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича»
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича» видео; обновлено 14:30
14:30 4358
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 14:44
14:44 8917
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4590
Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 2217
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 1090
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 400

ЭТО ВАЖНО

Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов
Удар иранской ракетой по Хайфе: погибших достали из-под завалов фото; обновлено 15:35
15:35 8066
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 2690
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 1057
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 6542
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 1428
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича»
Украинцы поразили «Адмирала Григоровича» видео; обновлено 14:30
14:30 4358
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами
Уничтожили штаб иранской дивизии вместе с командирами фото; обновлено 14:44
14:44 8917
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4590
Пакистан передал США и Ирану мирный план
Пакистан передал США и Ирану мирный план обновлено 13:54
13:54 2217
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
Сирия устала от войны. Но у ее границ бушует новый пожар
13:51 1090
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
Соглашение ТуранБанк и ITFC о международном торговом финансировании для частного сектора и МСП в Азербайджане
13:53 400
