Франция вывела золото из США

Французский центральный банк (ЦБ) продал остатки золота, хранившегося в Федеральной резервной системе США. Об этом сообщает французское издание RFI.

В период с июля 2025 года по январь 2026 года ЦБ Франции (Banque de France) провел 26 транзакций с 129 тоннами золота (около 5% от общего резерва страны).

Вместо дорогостоящей и рискованной транспортировки слитков через океан, банк провел арбитражную операцию: продал золото в США и одновременно закупил аналогичный объем в Европе. Благодаря тому, что золото покупалось десятилетия назад по гораздо более низким ценам, текущая рыночная переоценка принесла Франции чистую прибыль в размере 12,8 млрд евро. Это позволило Банку Франции завершить 2025 год с чистой прибылью в 8,1 млрд евро, компенсировав убыток в 7,7 млрд евро, полученный годом ранее.

Подчеркивается, что Банк Франции с 2005 года заменяет старое, нестандартное золото слитками, которые соответствуют современным международным стандартам.

Общий объем золотовалютных резервов Франции остался неизменным — около 2 437 тонн.

И в Германии экономисты призвали правительство вывести золото из США, ссылаясь на опасения по поводу «непредсказуемой» политики президента Штатов Дональда Трампа.