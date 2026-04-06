Ким делает ставку на дочь

Главным выводом НРС стало существенное повышение оценки статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чжу Э. Как сообщили по итогам заседания депутаты Пак Сон Вон (Демократическая партия «Тобуро») и Ли Сон Гвон («Сила народа»), НРС прямо указала на изменение статуса дочери Кима. Депутаты процитировали следующие слова директора НРС Ли Чжон Соак: «(Ким Чжу Э) может рассматриваться как преемник», причем «это не оценка на основе отдельных признаков, а вывод, основанный на достоверной разведывательной информации».

В НРС отметили, что «в последнее время Ким Чжу Э появляется преимущественно в сфере обороны», а ее участие в военных мероприятиях носит демонстративный характер. В частности, показанные государственными СМИ кадры, где она управляет танком, рассматриваются как «попытка подчеркнуть ее военные способности» и одновременно «подражание Ким Чен Ыну периода его собственной преемственности», который также появлялся на бронетехнике в свою бытность преемником отца.

Разведка РК подчеркнула, что такие действия направлены на формирование восприятия будущего лидера: «Это оценивается как попытка нивелировать сомнения относительно женщины-преемника и ускорить формирование нарратива преемственности».