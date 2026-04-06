Новые подробности спасения пилота F-15
Ким делает ставку на дочь

16:01

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея в ходе закрытого брифинга 6 апреля представила обновленную оценку ситуации в КНДР, прямо признав дочь Ким Чен Ына его наследницей на посту главы государства.

Главным выводом НРС стало существенное повышение оценки статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чжу Э. Как сообщили по итогам заседания депутаты Пак Сон Вон (Демократическая партия «Тобуро») и Ли Сон Гвон («Сила народа»), НРС прямо указала на изменение статуса дочери Кима. Депутаты процитировали следующие слова директора НРС Ли Чжон Соак: «(Ким Чжу Э) может рассматриваться как преемник», причем «это не оценка на основе отдельных признаков, а вывод, основанный на достоверной разведывательной информации».

В НРС отметили, что «в последнее время Ким Чжу Э появляется преимущественно в сфере обороны», а ее участие в военных мероприятиях носит демонстративный характер. В частности, показанные государственными СМИ кадры, где она управляет танком, рассматриваются как «попытка подчеркнуть ее военные способности» и одновременно «подражание Ким Чен Ыну периода его собственной преемственности», который также появлялся на бронетехнике в свою бытность преемником отца.

Разведка РК подчеркнула, что такие действия направлены на формирование восприятия будущего лидера: «Это оценивается как попытка нивелировать сомнения относительно женщины-преемника и ускорить формирование нарратива преемственности». В другом комментарии НРС отмечается, что подобные демонстрации направлены на «развеивание сомнений относительно женщины-преемника и ускорение построения преемственной истории».

КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива
КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива ФОТО
17:42 63
Данью за Ормуз теперь обложили все страны
Данью за Ормуз теперь обложили все страны фото; обновлено 17:32
17:32 3294
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются фото; обновлено 16:37
16:37 3420
Завтра обещает море крови
Завтра обещает море крови Восток на краю пропасти; все еще актуально
12:07 5100
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами»
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами» видео; обновлено 16:14
16:14 6721
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 4002
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 2201
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 8237
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 2412
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только фото; видео; обновлено 17:31
17:31 10448
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4846

