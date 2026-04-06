Новые подробности спасения пилота F-15
Новость дня
Новые подробности спасения пилота F-15

Банк ABB будет предоставлять льготные кредиты за счет средств Фонда энергоэффективности

16:18 421

Между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает предоставление льготных кредитов за счет средств Фонда энергоэффективности через уполномоченную кредитную организацию.

Документ подписали заместитель председателя правления Банка ABB Нергизханым Биляндарли и председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.

Данное сотрудничество между Банком ABB и Агентством по регулированию энергетических вопросов закладывает основу для предоставления льготных кредитов с целью стимулирования реализации мероприятий в области энергоэффективности за счет средств соответствующего Фонда в нашей стране.

Стороны договорились о создании возможностей для предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда на цели энергоэффективности сроком до 15 лет, по годовой ставке 5%, на сумму до 10 миллионов манатов, чтобы стимулировать соответствующие мероприятия и обеспечить доступ к данным возможностям для широкой аудитории клиентов, включая субъекты малого и среднего предпринимательства.

Также согласованы вопросы регулирования отношений, связанных с предоставлением льготных кредитов, их условиями, учетом, контролем (мониторингом) целевого использования, возвратом средств, а также отчетностью уполномоченной кредитной организации перед Агентством.

Напомним, Фонд энергоэффективности был создан указом президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2024 года. Управление средствами Фонда осуществляет Агентство по регулированию энергетических вопросов.

КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива
КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива ФОТО
17:42 65
Данью за Ормуз теперь обложили все страны
Данью за Ормуз теперь обложили все страны фото; обновлено 17:32
17:32 3295
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются фото; обновлено 16:37
16:37 3421
Завтра обещает море крови
Завтра обещает море крови Восток на краю пропасти; все еще актуально
12:07 5102
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами»
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами» видео; обновлено 16:14
16:14 6723
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 4002
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 2201
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 8238
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 2414
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только фото; видео; обновлено 17:31
17:31 10452
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4846

КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива
КСИР будет бить по американским университетам в странах Залива ФОТО
17:42 65
Данью за Ормуз теперь обложили все страны
Данью за Ормуз теперь обложили все страны фото; обновлено 17:32
17:32 3295
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются
Эмираты отбиваются от иранских ракет. Пожары на нефтегазовых объектах продолжаются фото; обновлено 16:37
16:37 3421
Завтра обещает море крови
Завтра обещает море крови Восток на краю пропасти; все еще актуально
12:07 5102
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами»
ВСУ подорвали «Адмирала Макарова»: бил по Украине «Калибрами» видео; обновлено 16:14
16:14 6723
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины
Осторожно, оползень! На Бибиэйбатском шоссе широкие трещины обновлено 15:30
15:30 4002
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
Арабов заставляют покупать дроны у сыновей Трампа
15:02 2201
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса
Ильхам Алиев призвал не упускать шанса новые фото; обновлено 14:46
14:46 8238
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
Иран заявил о попытке США выкрасть уран
14:40 2414
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только
Израиль нанес удар по крупному нефтехимическому заводу Ирана, и не только фото; видео; обновлено 17:31
17:31 10452
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов
В Израиле свыше 7 тысяч пострадавших от авиаударов видео; обновлено 11:32
11:32 4846
