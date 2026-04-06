Энергетики не оставят без света

На территории Азербайджана продолжается непогода. Несмотря на то что проливные дожди вызвали кратковременные ограничения в подаче электроэнергии в Баку и некоторых регионах, в частности, в ряде районов северной зоны, ОАО «Азеришыг» продолжает все необходимые превентивные технические и организационные меры.

В сообщении пресс-службы ОАО отмечается, что «продолжительные дожди в Баку и его пригородах, непроходимые лужи в ряде территорий, очистка от дождевых вод мест возникновения аварий создают дополнительные трудности для сотрудников «Азеришыг». Но, несмотря на все сложности, сотрудники ОАО самоотверженно работают в круглосуточном режиме. Проводят профилактические мероприятия, работы по отводу дождевых вод с территорий, а также ремонтно-восстановительные работы на энергообъектах».

Кроме того, сообщили в пресс-службе, в регионы, особенно в горные и предгорные, направлены дополнительные материалы и ресурсы: «Селевые потоки и наводнения на реках привели к падению электрических опор в ряде территорий. Из-за упавших на линии электропередачи деревьев и посторонних предметов возникли перебои в подаче электроэнергии в некоторых населенных пунктах. Несмотря на сложный горный рельеф и трудности передвижения транспорта в условиях нестабильной погоды, аварийные бригады «Азеришыг» совместно с сотрудниками других государственных структур продолжают ремонтно-восстановительные работы для устранения перебоев и аварий в электроснабжении».