Дело полковника передали в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу полковника Азера Пашаева, начальника отдела материально-технического обеспечения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела были направлены в Бакинский военный суд для рассмотрения. Дело рассматривает судья Заур Гаджиев.

Отметим, что Азер Пашаев обвиняется по статье 312-1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием) Уголовного кодекса Азербайджана. Наказание по данной статье – штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.