Озеро «Ганлыгёль» будет благоустроено на основе нового проекта

Планируется проведение масштабных работ по благоустройству и реконструкции территории вокруг водоема, расположенного в Ясамальском районе и на протяжении многих лет известного как «Ганлыгёль».
Согласно подготовленному проекту, территория вокруг озера будет заново организована на основе концепции современного городского парка.
Эта территория превратилась в важный элемент городской среды, создавая благоприятные условия для ее использования в качестве места отдыха и досуга.
Согласно новому проекту, вдоль периметра озера будут проложены непрерывные пешеходные и велосипедные дорожки, созданы смотровые площадки и прибрежные зоны отдыха. Планируется проведение масштабных работ по озеленению, укрепление береговой линии и установка современной системы освещения.
Кроме того, в рамках проекта будут организованы открытые спортивные зоны, мини-футбольные и теннисные площадки, а также семейные зоны отдыха. Вдоль побережья также предусмотрено размещение павильонов общественного питания и сервисных объектов.
Отметим, что реализация проекта благоустройства поручена компании Kristal. Основная цель проекта — превратить территорию вокруг озера в безопасную, доступную и экологически устойчивую общественную территорию.
Ожидается, что после завершения запланированных работ это место превратится в одну из современных и живописных зон отдыха для жителей города.