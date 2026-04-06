Озеро «Ганлыгёль» будет благоустроено на основе нового проекта

Планируется проведение масштабных работ по благоустройству и реконструкции территории вокруг водоема, расположенного в Ясамальском районе и на протяжении многих лет известного как «Ганлыгёль».

Согласно подготовленному проекту, территория вокруг озера будет заново организована на основе концепции современного городского парка.

Эта территория превратилась в важный элемент городской среды, создавая благоприятные условия для ее использования в качестве места отдыха и досуга.

Согласно новому проекту, вдоль периметра озера будут проложены непрерывные пешеходные и велосипедные дорожки, созданы смотровые площадки и прибрежные зоны отдыха. Планируется проведение масштабных работ по озеленению, укрепление береговой линии и установка современной системы освещения.