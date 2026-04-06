Казахстан опровергает Пашиняна

Казахстан в настоящее время не ведет переговоров о приобретении российской концессии на армянские железные дороги. Об этом сообщили «Интерфакс-Казахстан» в АО «Казахстан темир жолы» (КТЖ) и министерстве транспорта республики.

Напомним, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян предложил России продать ее концессию на железные дороги в Армении дружественной обеим сторонам стране, например, Казахстану. При этом российская сторона заявила, что не собирается осуществлять такую операцию.

Действующая в Армении ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» (ЮКЖД) является 100%-й «дочкой» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Концессионное соглашение между РЖД и Арменией было подписано в 2008 году. Документ подписан на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.