КСИР будет бить по американским университетам

Связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) агентство Tasnim опубликовало список университетов, связанных с США, в Катаре, ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, представив их в качестве потенциальных целей для ударов.

В докладе агентства говорится, что с начала войны пострадали три иранских университета: Иранский университет науки и технологий (28 марта), Университет Шахида Бехешти (3 апреля) и Технологический университет Шарифа (6 апреля).

В представленном списке приводятся «академические активы» США вблизи Ирана: перечисляются шесть американских филиалов в Образовательном городе Катара, четыре аккредитованных США университета в ОАЭ, Нью-Йоркский университет в Абу-Даби, Американский университет Кувейта, Американский университет Бахрейна и запланированный филиал Университета Нью-Хейвена в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.