Потоп в бакинском поселке. Жители жалуются: «Не знаем, что делать»

Ульвия Худиева, собкор; фото: Али Султанлы
18:00 1505

Как уже сообщалось, после нескольких дней проливных дождей в бакинском поселке Кешля произошла авария в канализационном коллекторе. Десятки домов оказались под водой. Воду откачивают уже несколько часов, однако на ряде участков ее уровень по-прежнему достигает почти полметра. С прошлой ночи сотрудники МЧС эвакуировали около ста человек.

Местные жители рассказали haqqin.az, что им рекомендовали не возвращаться домой, пока не будет принято решение по ситуации. Некоторые из них провели ночь в отелях, остальные — у родственников.

По словам местного жителя Гурбанали Османова, вода начала собираться во дворах еще в конце прошлого месяца. 27–28 марта об этом проинформировали соответствующие ведомства, реакции не последовало. Накануне же поток воды пришел внезапно: ее уровень поднялся так быстро, что люди не успели вынести из домов ни одной вещи. Пожилых и больных спасатели вывозили на резиновых лодках.

Османов говорит, что канализационные линии в районе проложены еще в советское время, а домов с тех пор стало гораздо больше. Первые серьезные проблемы появились в 2018 году — тогда тоже были подтопления, после чего на нескольких участках заменили трубы. В последующие годы вода после дождей иногда снова скапливалась, но такой ситуации, как сейчас, не было.

Как и у большинства соседей, у семьи Османовых нет документов на дом. Жители говорят, что о «бумагах» вспоминают каждый раз, когда происходит подобная беда, хотя все зарегистрированы по месту жительства и исправно платят за коммунальные услуги. Одна из местных жительниц рассказала, что ее дом полностью ушел под воду: «Холодильник, телевизор, мебель — все в воде. Никто пока не знает, какой ущерб нанесен. Мы и так едва сводили концы с концами, а теперь и вовсе не знаем, что делать».

Тем временем в поселке распространяются слухи, что компенсации выплатят только тем, у кого есть официальные документы на дом. Эти разговоры еще больше тревожат людей. Местные жители говорят, что построить дом без официального разрешения невозможно, свободных участков в Кешля давно нет, цены на жилье высокие. Но ни один чиновник пока не понес ответственности за хаотичную застройку.

По словам местных жителей, глава Исполнительной власти Низаминского района Баку встретился с пострадавшими и сообщил, что после прекращения дождей и полного ухода воды будет дана оценка ущерба. Пока главная задача — откачать воду. Люди говорят, что молятся о том, чтобы дождь прекратился: разговоры о возможном переселении не дают им покоя.

Сотрудник пресс-службы МЧС Пярвиз Асланов сообщил, что в Кешля эвакуированы 97 человек. Спасатели работали всю ночь без перерыва, принимая меры безопасности. Откачка воды продолжается.

