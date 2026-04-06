Спасение пропавшего пилота дорого обошлось ВВС США

США потеряли 10 летательных аппаратов при спасении пилота сбитого над Ираном F-15. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).
По данным издания, средства противовоздушной обороны сбили два американских вертолета UH-60, два беспилотника MQ-9, самолет A-10 и разведывательный беспилотник поддержки Hermes-900.
Еще два самолета HC-130J Combat King II и два вертолета MH-6 уничтожили военные США после вынужденной посадки на территории Ирана.
Напомним, ранее над Ираном сбили американский истребитель F-15.