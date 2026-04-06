Амнистия Азера Магсудова

Заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра (КМЦ) Азер Магсудов, обвиненный в совершении смертельного ДТП, попал под амнистию. Об этом сообщил haqqin.az адвокат Азера Магсудова Муса Абдинов.

Адвокат заявил, что Бакинский апелляционный суд под председательством судьи Мурада Мамедова рассмотрел апелляцию на приговор в отношении Азера Магсудова. Согласно его решению, А.Магсудову была предоставлена амнистия. Он был освобожден из места отбывания наказания.

Напомним, согласно вердикту Сабунчинского районного суда от 27 октября 2025 года Азер Магсудов был приговорен к отбыванию наказания сроком в 4 года в колонии-поселении.

Упомянутое дорожно-транспортное происшествие произошло 15 ноября 2023 года в Сабунчинском районе Баку. В этот день около 23:00 А.Магсудов совершил аварию, находясь за рулем автомобиля Mercedes. Авария произошла в результате наезда автомобиля на пешехода - известного ученого Арифа Аджалоглу, 1956 года рождения, на участке скоростной автомагистрали, не предназначенном для пешеходов. А. Магсудов немедленно доставил пострадавшего А. Аджалоглу в Сабунчинскую районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти Аджалоглу не удалось.

Погибший в результате ДТП А.Аджаоглу был известным ученым-тюркологом, преподавателем Университета Мармара. Ученый, проживавший в Турции, приехал в Баку для участия в международной научной конференции.