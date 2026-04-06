У Пакистана заканчивается нефть

Министерство финансов Пакистана сообщило, что нынешние запасы нефти в стране могут обеспечивать потребности на протяжении 12 дней. Об этом передает агентство Reuters.

По утверждению Минфина, запасы нефти стабильно поддерживаются благодаря поступлению новых партий и планируемому импорту. Ведомство подчеркнуло, что нефтеперерабатывающие заводы продолжают функционировать на оптимальном уровне, обеспечивая стабильность в снабжении бензином, дизельным топливом и сырой нефтью.

9 марта правительство Пакистана вынуждено было ввести строгие меры экономии топлива из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и перебоев в поставках энергоносителей из региона Персидского залива. С 18 марта в стране приостановлена работа образовательных учреждений, которые перешли на онлайн-формат. Также снижено на 50% обеспечение топливом транспорта, принадлежащего государственным структурам, и на 60% сокращено его использование.

Кроме того, половина сотрудников государственных служб переведена на дистанционную работу, а госучреждения перешли на четырехдневную рабочую неделю.