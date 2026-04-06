Трамп опередил Путина и Нетаньяху

Большинство испанцев считают, что мир катится в пропасть, а самой большой угрозой для мира является президент США Дональд Трамп. Об этом пишет издание EL PAÍS со ссылкой на результаты опроса 40dB.

Согласно полученным данным, Трамп возглавил рейтинг антипатий, обойдя даже президента России.

Опрошенных просили выбрать лидеров, которые больше всего угрожают миру на планете, 81% выбрал Трампа, 79,3% - президента России Владимира Путина, а 71,2% – израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Другие мировые лидеры, среди которых Ким Чен Ын и Си Цзиньпин, оказались значительно ниже в этом списке «угроз».

Исследование также выявило тотальный фатализм среди населения. По имеющимся данным, менее 10% опрошенных верят в процветающее будущее. Зато большинство прогнозирует новые войны и экономические кризисы.

По данным исследования, «двое из трех опрошенных или даже больше предвидят, что американцы начнут новые военные авантюры, включая Гренландию и Кубу».

Несмотря на страх перед глобальным конфликтом, вопрос обороны разделил страну пополам. По мнению социологов, идеологический разрыв очень заметный: 46,3% респондентов поддерживают увеличение военных расходов, тогда как 45,3% выступают против.

Однако единство сохраняется в вопросе НАТО – большинство испанцев не желают выхода из альянса.

На фоне тревожных новостей граждане Испании демонстрируют готовность защищать собственные ценности. На вопрос о готовности к личному риску ради защиты демократии в стране половина отвечает утвердительно, а 36% – отрицательно.