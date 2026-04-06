Осужденный по делу «Крокуса» Юсуфзода покончил с собой

Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид, сообщили РБК в Главном управлении ФСИН по Москве.

«На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. На данный момент проводится проверка, сегодня будут результаты», — сказано в сообщении.

По информации ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения. Имя осужденного не раскрывается в соответствии с законом о личных данных.

Покончившим с собой в СИЗО «Матросская тишина» фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оказался Якубджони Давлатхон Юсуфзода, ранее осужденный к пожизненному лишению свободы, сообщил РБК адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы потерпевших. Еще один фигурант дела, Джабраил Аушев, предпринял попытку суицида, однако был своевременно обнаружен сотрудниками СИЗО и спасен. Как уточнил Готье, для Аушева это не первая попытка свести счеты с жизнью — он уже пытался сделать это 12 марта, в день оглашения приговора.

Юсуфзоду задержали 31 марта 2024 года, на момент задержания мужчине было 25 лет. Юсуфзода родился в Таджикистане и являлся гражданином этой страны. Мужчина был женат и имел троих детей. На момент задержания, по данным следствия, Юсуфзода неофициально работал на стройке и имел временную регистрацию в Москве.