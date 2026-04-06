Украина впервые превзошла Россию по дронам

В марте 2026 года Украина впервые за время полномасштабной войны обогнала Россию по количеству трансграничных ударов дронами. Обе стороны усилили воздушные атаки, нарастив использование беспилотников и ракет. Об этом свидетельствует анализ источника и данные Воздушных сил Украины и Минобороны России.

Минобороны России сообщило, что за месяц сбило 7347 украинских БПЛА – по 237 ежедневно. Это рекордное количество для Москвы. Общее число запущенных дронов неизвестно.

Воздушные силы Украины за указанный период зафиксировали более 6462 российских беспилотников и 138 ракет. Были уничтожены 5833 БПЛА и 102 ракеты – в среднем 208 дронов и 4 ракеты ежедневно.

Россия установила рекорд дальних атак: около 6600 БПЛА и ракет. Самый масштабный удар – 24 марта, когда выпустили 948 дронов и 34 ракеты.

Данные указывают на возможное смещение баланса в пользу Украины благодаря развитию ее беспилотников и ракет.