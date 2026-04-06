Европа боится окончания войны в Украине

Евросоюз продолжит поддержку Украины в отражении российской военной агрессии, но фактически будет настаивать на продолжении боевых действий, несмотря на давление Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Европа рассматривает Украину как «буфер» перед Россией. По мнению неназванных европейских чиновников, пока активная фаза боевых действий продолжается, европейские страны остаются в безопасности.

При этом, если в ближайшее время будет заключено мирное соглашение, Москва может выйти из конфликта все еще очень сильным игроком – уверенным в своих силах и без каких-либо серьезных ограничений. В таком случае угроза европейским государствам только возрастет.

На этом фоне ЕС хочет сохранить Украину в качестве «щита». Такая тактика будет актуальна, по крайней мере, до тех пор, пока РФ не станет стратегически слабее, постепенно истощаясь в активной войне, отмечает издание.