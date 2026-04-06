Моджтаба Хаменеи заговорил

Убийство главы разведки КСИР Маджида Хадеми «не нарушит работу вооруженных сил Ирана», приводят слова верховного лидера ИРИ Моджтабы Хаменеи иранские государственные СМИ.
О ликвидации Хадеми сообщил сегодня министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Хаменеи-младший не пострадал в результате авиаударов США и Израиля.
Багаи отметил, что отсутствие Хаменеи на публике «не является чем-то необычным в условиях военного времени».
По утверждению пресс-секретаря МИД, Моджтаба Хаменеи «совершенно здоров».