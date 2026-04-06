«Карабах» вколотил семь мячей аутсайдеру

Агдамцы разгромили соперника со счетом 7:0. Отличились Леандро Андраде (23-я и 64-я минуты), Камило Дуран (31-я, 45-я и 48-я), Дани Болт (40-я) и Абделла Зубир (43-я).

После 25 игр у «Карабаха» 55 очков. Команда Гурбана Гурбанова отстает от лидирующего «Сабаха» на семь очков.

26-й тур стартовал вчера. Результаты состоявшихся игр: «Кяпяз» - «Габала» - 0:2, «Сумгаит» - «Нефтчи» - 1:3.

Тур завершится завтра матчами «Имишли» - «Туран-Товуз» (15:00), «Зиря» - «Шамахы» (17:15) и «Араз-Нахчыван» - «Сабах» (19:30).