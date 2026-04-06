Украина создает собственные системы ПВО

Украинская компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты Flamingo, ведет переговоры с европейскими компаниями о создании новой системы противовоздушной обороны, которая может быть запущена уже в следующем году. Об этом сообщил Reuters сооснователь и главный конструктор компании Денис Штилиерман.

По его словам, цель проекта — снизить стоимость перехвата баллистических ракет менее чем до $1 млн за единицу, что может стать более доступной альтернативой системе Patriot.

Штилиерман отметил, что компания ожидает одобрения сделки с ближневосточным инвестором, который оценил Fire Point в $2,5 млрд. Речь идет о покупке 30% акций примерно за $760 млн. Украинские СМИ связывают инвестора с компанией Edge Group. Сделка также может открыть возможности для проектов в космической сфере, включая запуск низкоорбитальных спутников.

На фоне роста спроса на системы ПВО из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке украинские компании стремятся выйти на международные рынки. При этом экспорт вооружений остается под строгим государственным контролем.

В настоящее время Украина и ее союзники в значительной степени зависят от американских систем Patriot, производимых компаниями Raytheon и Lockheed Martin. Однако запасы ракет к ним сокращаются из-за активного использования.

Европейская альтернатива — система SAMP/T — производится ограниченными партиями. При этом для перехвата одной баллистической цели Patriot часто требуется 2–3 ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов каждая.

Fire Point рассчитывает провести первый перехват баллистической цели к концу 2027 года. Компания заинтересована в сотрудничестве с европейскими производителями в области радаров, систем наведения и связи, включая такие компании, как Saab и Thales.

Основанная после начала войны в 2022 году Fire Point стала одним из крупнейших производителей дальнобойных беспилотников, применяемых для ударов по территории России. Кроме того, ее ракета Flamingo уже использовалась для ударов по военным объектам на глубине до 1400 км.

Компания также завершает разработку двух баллистических ракет. Модель FP-7 с дальностью около 300 км может быть применена в ближайшее время и сопоставима с системой ATACMS. Более крупная ракета FP-9 с боевой частью до 800 кг и дальностью до 850 км готовится к испытаниям.

По словам Штилиермана, потенциальные удары по Москве могут оказать серьезное психологическое влияние. Эксперты отмечают, что расширение применения баллистических ракет способно усилить нагрузку на российскую систему ПВО.

Параллельно компания развивает производственные мощности: ежедневно выпускаются сотни дальнобойных дронов стоимостью около 50 тыс. евро каждый, а также несколько ракет Flamingo стоимостью около 600 тыс. евро. Увеличение производства ожидается после запуска собственного двигателя и открытия завода по производству ракетного топлива в Дании.