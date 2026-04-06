В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

6 апреля в городе Алматы на базе нового кампуса Innotech powered by Arizona State University состоялись ключевые мероприятия в рамках II Форума ректоров высших учебных заведений Казахстана и Азербайджана.

В первой половине дня прошла двусторонняя встреча министра науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и министра науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев с участием руководителей университетов и представителей профильных ведомств. Стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере высшего образования, включая академическую мобильность, совместные образовательные программы и расширение партнерских связей. Во второй половине дня состоялся Форум ректоров, объединивший руководителей ведущих вузов двух стран. С приветственным словом выступил министр Саясат Нурбек, подчеркнув стратегическую значимость укрепления академических связей между Казахстаном и Азербайджаном. «Для нас большая честь принимать столь представительную делегацию и продолжать содержательный диалог, начатый в рамках первого форума. Прошедший год стал важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества. Проведенные инициативы придали новый импульс академическому взаимодействию и укрепили взаимный интерес к образовательным возможностям наших стран», – отметил министр.

По его словам, за прошедший период существенно расширилась сеть партнерств между университетами двух стран. «На сегодняшний день 62 вуза Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана, заключено 188 соглашений. В рамках текущего форума планируется подписание 63 новых меморандумов между 18 вузами Азербайджана и 29 вузами Казахстана», – сообщил Саясат Нурбек. Министр также отметил рост академической мобильности и студенческого обмена: «По итогам 2025 года в 58 вузах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана. В свою очередь 164 гражданина Казахстана получают образование в азербайджанских университетах. Динамично развивается и академическая мобильность: в 2025 году 142 казахстанских студента прошли обучение в вузах Азербайджана», – подчеркнул он. Глава ведомства акцентировал внимание на системном характере сотрудничества: «Действующее межправительственное соглашение в сфере образования создает прочную основу для устойчивого развития академической мобильности и подготовки кадров. Все это свидетельствует о формировании единого академического пространства между нашими странами», – отметил министр.

В рамках форума с докладами выступили ректоры ведущих университетов, включая Satbayev University, Baku State University, Azerbaijan State University of Economics, Amanzholov University и других вузов. От Innotech powered by Arizona State University с докладом выступил провост Шынгыс Нурланов. По итогам форума состоялась церемония подписания меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие академического обмена, научного сотрудничества и совместных образовательных программ. Проведение форума на базе Innotech powered by Arizona State University подчеркивает роль нового кампуса как современной площадки для международного академического взаимодействия. Кампус, созданный в партнерстве с Arizona State University, готовится к официальному открытию и уже принимает мероприятия с участием государственных и академических лидеров.